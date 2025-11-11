Arbetsterapeut till Adrianska huset
Är du en arbetsterapeut med ett genuint engagemang för våra äldre? Vill du jobba för en ännu högre kvalitet och säkerhet av hälso- och sjukvården och rehabiliteringen för våra hyresgäster? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2025-11-11Om tjänsten
Som arbetsterapeut hos oss på Adrianska huset skapar du viktiga förutsättningar för våra hyresgäster att leva ett så självständigt, delaktigt och meningsfullt liv som möjligt. Detta gör du genom bland annat rehabilitering, aktivitetsbedömning, träning och hjälpmedelsförskrivning. Vi arbetar vårdpreventivt i team med arbetsterapeut, sjuksköterskor, omvårdnadspersonal och enhetschef för att skapa en god och säker vård. Vi samarbetar även med läkare och fysioterapeuter från regionen. För oss är det viktigt att utgå från ett personcentrerat och rehabiliterande arbetssätt, med våra hyresgästers önskemål och behov i fokus.
I ditt arbete som arbetsterapeut på Adrianska huset arbetar du i team med ytterligare en arbetsterapeut, sjuksköterskor, omvårdnadspersonal och enhetschefer på boendet. I område Väster 1 har vi nätverksträffar för arbetsterapeuter i området för att öka utbytet i professionsfrågor.
Hos oss arbetar vi ständigt med att utveckla vår verksamhet, och ser gärna att du är en del av detta arbete!
Exempel på arbetsuppgifter:
• utreda behov av arbetsterapi enligt arbetsterapiprocessen
• planera, genomföra och följa upp rehabiliteringsåtgärder
• utbilda, informera och handleda övriga professioner samt studenter
• ha en ledande roll på teamträffar
• vara drivande i arbetet med individuella och gemensamma aktiviteter
• ha kontakt med och ge stöd till anhöriga och närstående
• samverka med andra professioner för att skapa individuella vårdplaner
• dokumentera i olika kvalitetsregister och verksamhetssystem
Om arbetsplatsen
Adrianska huset ligger i Mellringe och har 48 platser avsedda för personer med kognitiv svikt. Vi har en korttidsavdelning, en växelvårdsavdelning, två avdelningar med personer med BPSD-symtom, en avdelning för personer med frontallobsdemens och en avdelning för lite yngre personer.
Läs mer om Adrianska huset här: orebro.se/adrianskahuset!
Som arbetsterapeut kommer du ingå i Hälso- och sjukvårdsorganisationen (HS). Alla arbetsterapeuter och sjuksköterskor inom kommunens särskilda boenden arbetar under en och samma organisation för att på så vis kan vi skapa bättre förutsättningar, jämlik vård och värna om Örebro kommuns hälso- och sjukvårdsresurser. För dig som arbetsterapeut innebär det även att du får en chef som i grunden är legitimerad och därmed är väl insatt i de frågor du står inför i arbetet.
Läs mer om hur det är att jobba inom Örebro kommun och vård och omsorg på orebro.se/jobb/socialtarbete!Kvalifikationer
Som arbetsterapeut är du trygg i dig själv och har god självinsikt. Du trivs med att ha egna ansvarsområden och tar ansvar för dina arbetsuppgifter på ett självständigt och strukturerat sätt. Du kommer att ha mycket kontakt med hyresgäster, anhöriga och personal vilket förutsätter att du är tydlig i din kommunikation, och att du har ett gott bemötande som gör att du skapar förtroendefulla relationer. Dessutom har du lätt att anpassa dig efter ändrade omständigheter, och ser möjligheter och lösningar i det du ställs inför. Vidare behärskar du det svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera med hyresgäster och övrig personal, samt dokumentera det som verksamheten kräver. Då arbetet innefattar digital dokumentation i verksamhetssystem krävs god datorvana.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• legitimerad arbetsterapeut
• B-körkort
Meriterande:
• erfarenhet av arbete som arbetsterapeut
• erfarenhet av arbete med personer med kognitiv svikt
• erfarenhet av att arbeta i dokumentations- och verksamhetssystemTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: vikariat
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse t.o.m. 30 september 2026
Antal tjänster: 1
Övrig information
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Under rekryteringsprocessen kommer det ske en legitimationskontroll via Socialstyrelsen samt kontroll hos Inspektionen för vård och omsorg.
Innan du erbjuds en anställning inom vård- och omsorgsarbete behöver du visa upp registerutdrag ur belastningsregistret.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 26 november.
Välkommen med din ansökan!
