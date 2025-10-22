Arbetsterapeut Stadsvikens hälsocentral Luleå
2025-10-22
Nu söker vi en ny kollega som gillar teamarbete och varierade arbetsuppgifter. Vi erbjuder dig en stimulerande och lärorik arbetsplats med kompetenta medarbetare som stöttar varandra och tar till vara på varandras kompetens.
Vi sökerVi söker dig som är utbildad legitimerad arbetsterapeut med goda kunskaper i svenska, i såväl tal- och skrift. Krav är B-körkort. Det är meriterande om du har kunskap i journalsystemet Cosmic samt om du har primärvårdserfarenhet.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Du ska ha god samarbetsförmåga då arbetet kräver samarbete med andra professioner och verksamheter. Du är strukturerad på så sätt att du organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt samt sätter upp och håller tidsramar.
Det här får du arbeta med
Som arbetsterapeut hos oss får du arbeta med utredning, behandling och rehabilitering av patienter med olika funktions- och aktivitetsförmågor. Arbetet utförs genom såväl mottagningsbesök som hembesök. Du kommer även att delta i teamarbete inom det psykosociala teamet och samarbeta med kollegor för att stödja och hjälpa varandra i arbetet.
Det här erbjuder vi dig
• Ett välfungerande team med bra arbetsklimat-Introduktion med erfaren personal
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenTjänsten är tillsvidare, heltid, dagtid. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
