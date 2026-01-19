Arbetsterapeut Specialiserad rehab
Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB / Sjukgymnastjobb / Nacka Visa alla sjukgymnastjobb i Nacka
2026-01-19
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB i Nacka
, Haninge
, Mjölby
, Håbo
, Uppsala
eller i hela Sverige
Nu finns chansen att bli en del av vårt rehabteam på Danviksrehab.
Danviksrehab ligger vackert beläget vid Danvikstull. Nära naturen och nära till stan, en plats där alla möts av omtanke och värme. När Familjeläkarna startade år 2008 hade vi som mål att ge våra patienter samma vård som vi skulle ge vår egen familj. Denna vision har vi fortfarande. Vi är engagerade och bryr oss om människor. Vi tar ansvar, vill göra skillnader och hjälpa människor.
Verksamheten är alltid i fokus när vi kommunicerar där kunskap, lärande, arbetsglädje, effektivitet och innovativ utveckling ska spegla innehållet i kommunikationen.
Vi söker dig som vill arbeta med specialiserad rehab på Danviksrehab Familjeläkarna. I nyrenoverade lokaler kan vi nu erbjuda ett självständigt och stimulerande arbete med fokus på engagemang, kunskap och omtanke på en personlig och familjär arbetsplats. Verksamheten erbjuder akutgeriatrisk vård och rehabilitering med intag dygnet runt och jourarbete.
Vi söker dig som har en magisterexamen i arbetsterapi, meriterande om du även har arbetat med specialiserad rehab. Vi söker dig som har en drivkraft att arbeta med utveckling och förbättringar tillsammans med teamet på avdelningen. Som person har du förmågan att se helhet, vill arbeta tvärprofessionellt och har god samarbetsförmåga.
På avdelningen arbetar vi nära patienten i team där alla yrkeskategorier ingår för att tillsammans arbeta för patientens rehabilitering. Yrkeskategorierna som ingår på specialiserad rehab är sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator, underläkare samt specialistläkare.
Familjeläkarna består idag av cirka 1000 anställda som med sitt engagemang och kompetens skapat en varm och familjär arbetsgrupp. Om du vill vara en del av av vårt team är du välkommen att söka tjänsten som arbetsterapeut på Danviksrehab.
Vi kan erbjuda en trevlig arbetsplats med möjlighet till utveckling och en konkurrenskraftig lön utifrån din kompetens. Du bör vara flexibel och gilla snabba beslutsvägar samt ha ett intresse för att arbeta digitalt. Vi välkomnar förbättringsförslag och vill alltid utveckla verksamheten framåt.
Beskrivning av tjänst:
Kliniskt arbete på avdelning: bedömning, träning, hjälpmedelsutprovning/förskrivning och överrapportering till nästa steg i vårdkedjan.
Paramedicinska enhetens uppdrag kommer att vara att ansvara för en god och säker vård och rehabilitering.
Samarbetet mellan fysioterapeut och arbetsterapeut är tätt och bedömningar, inskrivningar och träning utförs gemensamt där det behövs. Arbetet kräver god interaktions- och kommunikationsförmåga med kollegor, andra professioner samt med patienter och närstående.
Som person har du förmågan att se helhet, vill arbeta tvärprofessionellt och har god samarbetsförmåga.Publiceringsdatum2026-01-19Kvalifikationer
Leg. Arbetsterapeut med magisterexamen, erfarenhet av teamarbete och kliniskt arbete inom specialiserad rehab är meriterande. Vidare är du flexibel, ansvarstagande och lösningsfokuserad med en god samarbetsförmåga. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet för tjänsten.
Arbetet bedrivs i vackra lokaler med en av huvudstadens vackraste vyer. Vi arbetar för mångfald och jämställdhet och är en hälsofrämjande arbetsgivare som arbetar aktivt med att ständigt utveckla verksamheten. Familjeläkarna är kvalitets och miljöcertifierade enligt ISO.
Låter det intressant, tveka inte hör av dig för vidare information! Har du möjlighet att starta redan i sommar deltid eller heltid så är det en fördel.
Varmt välkommen med din ansökan till oss, urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7075213-1796725". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB
(org.nr 556740-1756), https://familjelakarna-1727350800.teamtailor.com
Danvikshemsvägen 8A (visa karta
)
131 31 NACKA Arbetsplats
Familjeläkarna Jobbnummer
9692422