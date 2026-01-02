Arbetsterapeut sökes till Rättspsykiatrin!
Västra Götalandsregionen / Sjukgymnastjobb / Göteborg
2026-01-02
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet. Publiceringsdatum2026-01-02Beskrivning
Rättspsykiatrin är en unik verksamhet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset med uppdrag att ge individuellt anpassad psykiatrisk vård och rehabilitering till patienter som dömts att överlämnas till vård.
Verksamheten disponerar slutenvårdslokaler med förhöjd säkerhetsklassning och vårdar också patienter frihetsberövade enligt annan lagstiftning i samband med att de har behov av akut psykiatrisk specialistvård. Rättspsykiatrin har ett samhällsskyddsansvar, där målet för verksamheten är att patienterna ska klara ett liv ute i samhället utan att återfalla i brott på grund av psykisk ohälsa.
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut och vill arbeta i en unik och inspirerande arbetsmiljö. Du kommer att utgå från vårt aktivitetshus, beläget mitt på sjukhuset i anslutning till vår vackra inre park, och arbeta med patienter inom både rättspsykiatrisk sluten- och öppenvård.
Aktivitetshuset erbjuder fantastiska möjligheter för rehabilitering och inkluderar bland annat en motionshall, simbassäng, målarstudio, e-sport, träningskök, skola och café. Här skapas optimala förutsättningar för att stödja patienternas återhämtning och utveckling.
Sahlgrenska Universitetssjukhuset erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling i form av utbildningar kopplade till vårt arbete.Dina arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut blir du en del av vårt aktivitetshus, där du samarbetar med arbetsterapeuter, fysioterapeuter, aktiveringspedagoger och hälsopedagoger. Du ingår även i tvärprofessionella team runt patienterna på slutenvårdsenheten, tillsammans med andra yrkesgrupper.
Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för att planera och genomföra arbetsterapeutiska insatser för våra patienter. Arbetet omfattar hela den arbetsterapeutiska processen, från bedömning av ADL-förmåga till behandling genom olika aktiviteter. Vi söker därför en arbetsterapeut som har ett särskilt intresse för aktivitet som en del av behandlingen. En viktig del av rollen är att bidra i arbetet med utslussning, boende och sysselsättning genom samarbete med externa myndigheter.
Målgruppen utgörs av patienter inom rättspsykiatrin med komplex psykiatrisk problematik. Det kan innefatta psykossjukdom, autismspektrumstörningar, intellektuella funktionsnedsättningar samt samsjuklighet med beroendeproblematik.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad arbetsterapeut med ett genuint intresse för psykiatri och rehabilitering. Som person är du lugn, trygg och har en god förmåga att samarbeta. Du är drivande, ansvarstagande och flexibel, med ett lösningsfokuserat arbetssätt.
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet och din förmåga att hantera komplex problematik.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
