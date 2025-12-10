Arbetsterapeut sökes till Oskarshamn
Välkommen till öarnas och sjöarnas plats!
Här i Oskarshamn kan du uppleva lugnet i värmen och tryggheten och finna din energi i närheten och gemenskapen. Vi är stolta över att vara landets fjärde örikaste kommun, med över 6 000 öar i vår skärgård och i våra 500 sjöar. Oavsett om du söker avkoppling eller äventyr, så har Oskarshamn något att erbjuda. Med havet som fond och barrdoft runt hörnet är det lätt att förälska sig och slå sig till ro.
I Oskarshamn kan du växa och utvecklas. Med stora arbetsgivare inom industri och teknik, drivna entreprenörer och småföretagare, erbjuder Oskarshamn ett välmående näringsliv och spännande möjligheter. Närheten mellan landsbygd, stad, hav och skog ger alla förutsättningar att leva tryggt och bekvämt, med tid över att följa passioner och drömmar.
Välkommen att kasta ankar i Oskarshamns kommun.Publiceringsdatum2025-12-10Arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut hos oss arbetar du med bedömning, rehabilitering, habilitering samt vid behov även hjälpmedelsutprovning. I ditt arbete har du en frihet att planera dina insatser utifrån kommunens hälso- och sjukvårdsuppdrag. Du ansvarar för patienter inom ett geografiskt område som kan innebära att du arbetar med patienter i ordinärt och särskilt boende, korttidsboende, bostäder med särskild service och på daglig verksamhet.
I det dagliga arbetet ingår det att instruera och handleda patienter, anhöriga och personal inom Äldreomsorgen och Omsorg för personer med funktionsnedsättning. Hos oss får du vara med att driva och utveckla arbetet tillsammans med andra fysioterapeuter, arbetsterapeuter, hjälpmedelsassistenter, hjälpmedelsreparatör samt syn- och hörselinstruktörer. Vi är ett engagerat team som är kreativa, självständiga och bedriver ett gott samarbete. Vi är stolta över vår arbetsplats och har mycket roligt tillsammans Varmt välkommen att bli vår kollega!Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad arbetsterapeut med ett stort intresse av att arbeta med personer i alla åldrar med nedsatta funktioner. Vi vill att du kan formulera dig väl i tal och skrift på svenska samt har en god datavana. Vi ser gärna att du har erfarenhet av de datasystem som vi använder oss av inom Rehabenheten, exempelvis Treserva, Cosmic Link, Websesam mm.
Stor vikt fästs vid personlig lämplighet. För oss är det viktigt att du har en god samarbetsförmåga och ett engagemang till att samverka med olika yrkeskategorier inom den kommunala primärvården, ÄO och OF. Det är även viktigt att du är positiv till att medverka i kvalitetsutveckling av vår verksamhet. Du är en ödmjuk person med tillhörande positiv grundsyn, du är pedagogiskt lagd och tycker om att dela med dig av dina kunskaper.
Körkort B är ett krav för att kunna utföra arbetet i kommunen.
Löpande rekrytering kommer att användas så välkommen in med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via söklänken och inte via e-post eller pappersformat.
Vi har rökfri arbetstid.
Vi erbjuder ett flexibelt friskvårdsavtal.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.
Läs gärna mer på https://oskarshamn.com/
Kika gärna på vår fina film om vår stad: https://youtu.be/_T9Cy0C-H_o Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
