Arbetsterapeut sökes för vikariat
2026-02-27
, Vaxholm
, Tyresö
, Lidingö
, Stockholm
, Stockholm
, Töreboda
Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag.
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha olika kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Gustavsgården är ett kommunalt särskilt boende för äldre.
Boendet ligger i trevliga omgivningar centralt i Gustavsberg och består av tre enheter: hus A, hus B och hus C. På Gustavsgården arbetar cirka 100 personer.
I rollen som arbetsterapeut är du med och skapar viktiga förutsättningar för patienten att leva ett så självständigt, delaktigt och meningsfullt liv som möjligt. Du utför bland annat ADL- och funktionsbedömningar av aktivitetsförmågan samt stödbehov. Utifrån den boendes behov sker sedan planering, genomförande samt uppföljning av insatser såsom förskrivning av hjälpmedel och aktivitetsträning. Arbetet sker i team kring patienten tillsammans med fysioterapeut/sjukgymnast, omvårdnadspersonal och sjuksköterska. Teamets samarbete är en förutsättning för en god och patientsäker vård. I arbetet ingår även handledning av omvårdnadspersonal i ett rehabiliterande förhållningssätt samt utbildning inom förflyttningsmetodik.
Vi söker dig som uppskattar att arbeta i team, är flexibel och som på eget initiativ söker ny kunskap och erfarenhet. Att arbeta som arbetsterapeut på Gustavsgården kräver att du kan arbeta såväl självständigt som teambaserat. Meriterande är tidigare erfarenhet inom yrkesområdet samt tidigare arbete på särskilt boende. Meriterande är också om du har erfarenheter inom Modern Arbetsteknik samt av hjälpmedelsförskrivning.
För denna tjänst är uppvisande av giltigt utdrag ur polisens belastningsregister en förutsättning för anställning.
Tjänsten är ett vikariat på heltid under cirka ett år med möjlighet till förlängning. Tillträde enligt överenskommelse.
Värmdö kommun erbjuder friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag och semesterväxling till extra lediga dagar. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss, se kontaktperson nedan.
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer
eller via Servicecenter, 08-570 470 00. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
