Arbetsterapeut semestervikariat
Region Västerbotten, Närsjukvårdsområde Skellefteå / Sjukgymnastjobb / Skellefteå Visa alla sjukgymnastjobb i Skellefteå
2026-02-02
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västerbotten, Närsjukvårdsområde Skellefteå i Skellefteå
, Norsjö
, Umeå
eller i hela Sverige
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen samlas primärvård, tandvård och sjukhusvård i en gemensam förvaltning och organiseras i läns- och närsjukvårdsområden. I närsjukvårdsområde Skellefteå ingår Akuten, Centrum för opererande verksamheter, Medicinsk och geriatrisk klinik, Rehabcentrum, Psykiatriska kliniken samt primärvården i Skellefteå och Norsjö. Tillsammans ska dessa verka för en god och nära vård.
Rehabcentrum är en verksamhet som bedriver rehabilitering för patienter inom slutenvård samt hem- och dagrehabilitering vid Skellefteå lasarett. Vi organiserar arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster, kuratorer, rehabassistenter, sjuksköterskor och sekreterare. Vårt uppdrag är att erbjuda effektiv rehabilitering för personer i alla åldrar som vårdas vid/remitteras till Skellefteå sjukhus.Publiceringsdatum2026-02-02Arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre.
Du kommer i huvudsak att arbeta med rehabilitering av patienter på vårdavdelning även viss mottagningsverksamhet kan förekomma. Du bidrar med din specifika kompetens och samarbetar med övriga i teamet. I arbetsuppgifterna ingår att samverka med andra verksamheter samt dokumentation och överrapporteringar. Arbetsuppgifterna innebär att du behöver ha förmåga att arbeta självständigt, kan fatta beslut och göra egna bedömningar. Du har även förmåga att planera och organisera din arbetsdag på ett effektivt sätt.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut.
Du har B-körkort. Personlig lämplighet värderas högt.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C299504". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Närsjukvårdsområde Skellefteå Kontakt
Avdelningschef
Inger Wiklund Åberg inger.wiklund.aberg@regionvasterbotten.se 0910-771671 Jobbnummer
9716143