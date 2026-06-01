Arbetsterapeut/Rehabkoordinator
Bra Liv Norrahammar vårdcentral
Vi söker dig som med engagemang och kunskap vill ingå i vårt team och utveckla framtidens primärvård. Vårdcentralerna Bra Liv med 33 vårdcentraler i Jönköpings Län erbjuder en god arbetsmiljö och goda möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Vi ägs och drivs av Region Jönköpings län.
Vi söker
Vi på Bra Liv Norrahammar vårdcentral söker nu en engagerad och lösningsfokuserade arbetsterapeut som vill kombinera kliniskt arbete med rehabkoordingering i en tvärprofessionell primärvårdsmiljö. Arbetet kommer innefatta ca halvtid rehabkoordinering och halvtid arbetsuppgifter som arbetsterapeut.
Tjänsten är en kombinationstjänst där du fördelar din tid mellan traditionellt arbetsterapeutiskt arbete och det fördjupade rehabkoordinatoruppdraget. Exakt upplägg gällande det arbetsterapeutiska uppdraget är flexibelt och planeras tillsammans med Dig beroende på Din kompetens.
Som arbetsterapeut arbetar du med bedömning, behandling och rehabilitering av patienter i alla åldrar. Arbetet innefattar bland annat handrehabilitering, utprovning/tillverkning av anpassade ortoser, Minnesutredningar, aktivitets- och funktionsbedömningar och arbete med aktivitetsbalans. Som arbetsterapeut kommer du att bli en viktig del i det arbete vi gör för dem som söker stöd att hantera sin vardag, inte minst för personer med neuropsykiatrisk problematik.
Som rehabkoordinator inom primärvården har du en viktig roll i att genom tidig samordningsinsats främja sjukskrivningsprocessen. I rollen som rehabkoordinator kommer du att fungera som en samarbetspartner och en primär kontaktperson både internt på vårdcentralen men också externt, i kontakter såsom med arbetsgivare, företagshälsovård, försäkringskassa, arbetsförmedling eller annan myndighet. Du arbetar med att identifiera och aktualisera patienter som har behov av koordinerade insatser. Du arbetar också med att kartlägga patienters rehabiliteringsbehov och vara stöd till patient i rehabiliteringsplanen för att hjälpa patienten återfå arbetsförmåga.
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut.
Tidigare erfarenhet av rehabkoordinering är meriterande.
Du har erfarenhet av självständigt arbete men uppskattar och deltar i teamarbete. Du har god kommunikationsförmåga och ser dialogen som ett viktigt verktyg i dina kontakter med patienter, arbetsgivare, försäkringskassan och övriga kollegor på vårdcentralen.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett vikariat på heltid under ca 1 år med start enligt överenskommelse.
Du får individuell introduktion utifrån din kompetens och erfarenhet, individuell kompetensutveckling och gemensamma kompetenshöjande aktiviteter med Vårdcentralerna Bra Livs övriga arbetsterapeuter och rehabkoordinatorer. Du kommer dela uppdraget som rehabkoordinator med en kollega och kommer på så sätt ha stora möjligheter till kontinuerlig kollegial handledning och stöttning i arbetet. Bra Liv Norrahammar vårdcentral är en välfungerade och hälsofrämjande vårdcentral, där vi fokuserar på att uppnå en hållbar arbetsmiljö och trivs på arbetet.
Det här får du arbeta med
Du ingår i vårdcentralens rehabteam och har ett nära och bra samarbete med övriga professioner på vårdcentralen. Utvecklingsarbete är något som vi prioriterar. Vi är en verksamhet i ständig förändring och arbetar för förbättringar i både arbetsstrukturer och behandlingsmetoder.
För att du ska trivas hos oss
Vi tror att du är en självständig initiativtagare som har lätt att anpassa dig till förändrade omständigheter. Du arbetar strukturerat och har vilja och förmåga att hitta lösningar.
Våra värderingar är omtanke, helhetssyn och kvalitet.
Vi erbjuder:
• Arbete i en inspirerande arbetsgrupp med hög grad av samarbete och kommunikation
• Arbetstid mån-fre med flextidsavtal.
• Möjlighet till deltagande i utvecklingsarbete
• Kollektivavtal
Läs gärna mer om vilka förmåner vi erbjuder: http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/
Detta värderar vi högt
Hos oss på Norrahammar vårdcentral värnar vi om ett bra samarbete och en god och hållbar arbetsmiljö. Vår strävan är att alltid skapa bättre vård och hälsa för alla våra listade invånare. Vår arbetsmiljö ska präglas av engagemang, öppen dialog och arbetsglädje, där vi värnar om balansen mellan arbete och fritid. Vi vill alltid utvecklas och bli bättre och ge alla våra medarbetare förutsättningar till samverkan och erfarenhetsutbyte och uppmuntrar till nya idéer, kreativa lösningar och kompetensutveckling!
I denna rekryteringsprocess läggs stor vikt vid personlig lämplighet där egenskaper som social kompetens och förmåga att strukturera arbetet är betydelsefulla.
Så här gör du om du är intresserad
Sista ansökningsdag är 19 juni 2026. Intervjuer sker löpande. Har du frågor, kontakta enhetschef Anna Fagerberg tel. 070-322 66 81 anna.fagerberg@rjl.se
eller arbetsterapeut/rehabkoordinator Cathrin von Knorring cathrin.vonknorring@rjl.se
Välkommen med din ansökan!
