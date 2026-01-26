Arbetsterapeut/Rehabkoordinator
Vi söker en legitimerad arbetsterapeut.
Har du erfarenhet som rehabkoordinator ser vi det som ett plus, annars förutsätter vi att du har intresse av att utbilda dig till rollen.
Vårdcentralen Aroma är en modern och välutrustad vårdcentral med ambitionen att erbjuda hög tillgänglighet och vård av högsta kvalitet. Personalgruppen består av 25 personer; distriktsläkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor, fysioterapeuter, samt KBT-terapeut och vårdadministratörer. I dagsläget har vi ca 8 700 listade patienter.Dina arbetsuppgifter
I rollen som arbetsterapeut på vårdcentralen arbetar du bland annat med förskrivning av hjälpmedel, utföra ADL-bedömningar, upprätta rehabiliteringsplaner med träningsåtgärder. Du förväntas att arbeta en viss procent som rehabkoordinator där du ingår i team med läkare, samtalsterapeut och fysioterapeut. Du kommer också vara en del i demensteamet.
Vi erbjuder goda villkor som marknadsmässig lön och bra personalförmåner.Kvalifikationer
Du är legitimerad arbetsterapeut med några års erfarenhet. Det är viktigt att du har ett professionellt bemötande med god servicekänsla och kommunikationsförmåga. Vi värdesätter att du är lyhörd för patienternas individuella behov. Vidare ser vi att du är positiv, engagerad och öppen för nya utmaningar. För att trivas i rollen är det bra att du är flexibel och har en god förmåga att arbeta både självständigt och i team.
Anställning och ansökan
Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka gärna in din ansökan redan idag.
Nyfiken på att höra mer om oss? Hör då av dig till Tf. verksamhetschef Boel Simonsson på boel.simonsson@primavard.se
eller på telefonnummer 070-273 08 39
Vi ser fram emot din ansökan!Om företaget
Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. I bolaget ingår omkring 100 lokala vårdenheter med stor bredd.
