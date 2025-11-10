Arbetsterapeut, Rehabcentrum Skellefteå
Region Västerbotten, Rehabcentrum Skellefteå / Sjukgymnastjobb / Skellefteå Visa alla sjukgymnastjobb i Skellefteå
2025-11-10
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen samlas primärvård, tandvård och sjukhusvård i en gemensam förvaltning och organiseras i läns- och närsjukvårdsområden. I närsjukvårdsområde Skellefteå ingår Akuten, Centrum för opererande verksamheter, Medicinsk och geriatrisk klinik, Rehabcentrum, Psykiatriska kliniken samt primärvården i Skellefteå och Norsjö. Tillsammans ska dessa verka för en god och nära vård.
Rehabcentrum är en verksamhet som bedriver rehabilitering för patienter inom slutenvård samt hem- och dagrehabilitering vid Skellefteå lasarett. Vi organiserar arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster, kuratorer, rehabassistenter, sjuksköterskor och sekreterare. Vårt uppdrag är att erbjuda effektiv rehabilitering för personer i alla åldrar som vårdas vid/remitteras till Skellefteå lasarettPubliceringsdatum2025-11-10Arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre.
Du kommer att arbeta med rehabilitering av patienter på vårdavdelning. Viss mottagnings- och gruppverksamhet kan förekomma. Du bidrar med din specifika kompetens och samarbetar med övriga i teamet. I arbetsuppgifterna ingår att samverka med andra verksamheter samt dokumentation och överrapporteringar. Arbetet kräver att du kan arbeta självständigt och har förmåga att fatta beslut och göra egna bedömningar. Du har även förmåga att planera och organisera din arbetsdag på ett effektivt sätt.
Övriga egenskaper som värdesätts är intresse av att utveckla verksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut.
Du har god förmåga att arbeta i team samt är flexibel och ansvarstagande. Du har B-körkort. Personlig lämplighet värderas högt.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C287336". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Rehabcentrum Skellefteå Kontakt
Avdelningschef Medicin/Hemrehab
Inger Wiklund Åberg inger.wiklund.aberg@regionvasterbotten.se 0910-771671 Jobbnummer
