Arbetsterapeut Rättspsykiatri
Region Stockholm / Sjukgymnastjobb / Upplands Väsby Visa alla sjukgymnastjobb i Upplands Väsby
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Arbetsterapeut Rättspsykiatri
Rättspsykiatrin på Löwenströmska sjukhuset söker arbetsterapeut för ett föräldravikariat.
Tjänsten
I tjänsten som arbetsterapeut förväntas du arbeta med att stödja patienterna att utveckla eller behålla de färdigheter som krävs för att fungera i en meningsfull vardag. Patienter hos oss har ofta en psykosdiagnos och ett samtida missbruk. Vårt uppdrag är inriktat på förbättrad funktion hos patienten och på att minska konsekvenserna av sjukdomens påverkan i det dagliga livets. Detta görs genom utredningar av patientens funktions- och aktivitetsförmåga och planering och utförande av funktions- och aktivitetsträning. Rehabilitering riktar sig mot egenvård, boende, sysselsättning/utbildning och fritid.
I uppgifterna ingår även:
Hjälpmedelsförskrivning, särskilt av kognitiva hjälpmedel
Utfärdande av utlåtanden för boende, sysselsättning
Medverkan i ronder, riskbedömningar och vårdplaneringar
Medverkan och samverkan i utslussning av patienter, t.ex. vårdplaneringar med kommun
Arbetsterapeuterna har ett nära samarbete med övrig vårdpersonal såsom undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, psykologer och kuratorer varför du bör vara intresserad av teamarbete och trivas med att arbeta såväl självständigt som tvärprofessionellt. Som arbetsterapeut arbetar du också nära rehabiliteringsassistent och undersköterskorna på vårt aktivitetscenter.
Vi arbetar med patienter i både slutenvård och öppenvård. I och med de ofta långa vårdtiderna har du möjlighet att skapa en bra kontakt med patienten och därmed kunna arbeta för att uppnå era gemensamt uppsatta mål.Publiceringsdatum2026-06-11Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut. Erfarenhet från psykiatri är meriterande. Du är van vid utredningar och bedömningar och kan ta egna beslut. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och god samarbetsförmåga samt att man har ett genomtänkt etiskt förhållningssätt i arbetet.
Vad kan vi erbjuda dig?
Tjänsten är ett föräldravikariat, tillträde 2026-09-01 eller enligt överenskommelse. Tidsbegränsad anställning till och med 2027-07-01.
Vi erbjuder möjlighet att arbeta på en arbetsplats som ger utrymme för personlig och professionell utveckling på både individuell nivå och gruppnivå. Vi erbjuder en arbetsmiljö där vi tillsammans ser till att patienterna får den bästa möjliga vården. På arbetsplatsen finns flera arbetsterapeutkollegor och du får en gedigen introduktion, vilket vi värdesätter för att du ska kunna göra ett så bra arbete som möjligt. Vi erbjuder en lugn och trygg arbetsmiljö med fokus på säkerhetsaspekten
Som arbetsgivare månar vi om medarbetarnas hälsa och välmående och erbjuder bland annat flextid, friskvårdstimme och 5 000 kr i årligt friskvårdsbidrag. Vi är en välmående arbetsplats med god stämning, vilket bland annat syns i vår medarbetarenkät.
Rättspsykiatrin i region Stockholm
Rättspsykiatri Vård Stockholm bedriver rättspsykiatrisk vård för patienter från hela Stockholms län och har cirka 550 medarbetare fördelade på två sektioner. Kliniken har 15 vårdavdelningar och 2 öppenvårdsmottagningar. Verksamheten är utspridd på tre anläggningar. Helix och Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och Löwenströmska sjukhuset i Upplands Väsby, där det finns 7 vårdavdelningar med totalt 108 platser i slutenvård samt en öppenvårdsmottagning. Det finns även ett aktivitetscenter.
I vårt uppdrag ingår att ta emot personer som, under påverkan av allvarlig psykisk störning, begått brott och av domstol överlämnats till vård enligt lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV). Läs mer om oss här:Rättspsykiatri Vård StockholmSå ansöker du
Du söker tjänsten med CV, personligt brev och kopia på legitimation. Kliniken tillämpar SLSO:s riktlinjer för patientnära arbete vilket innebär registerkontroll mot belastnings- och misstankeregistret, nyanställningsundersökning och alkohol och drogtestning som sker genom företagshälsovården innan anställning. Läs mer om SLSO här: Stockholms läns sjukvårdsområde
Urval till intervju sker löpande.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
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104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Rättspsykiatri Nord, Aktivitetsavdelningen Kontakt
Michael Sahlin, Sveriges Arbetsterapeuter 08-50748882 Jobbnummer
9958631