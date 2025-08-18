Arbetsterapeut Primärvårdsrehab Avesta
2025-08-18
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Primärvården är navet i vården och ska bedriva en god och säker vård för våra invånare. Är du sugen på ett varierande arbete tillsammans med kompetenta och trevliga medarbetare där patienten är i fokus och där vi vill att du ska trivas och få bidra med kunskap och att utvecklas? Då tycker vi att just du ska söka dig till oss!
Primärvårdsrehab Avesta är en del av Vårdcentral Avesta. De senaste åren har vi också utvecklat vårat samarbete med Vårdcentral Hedemora och Vårdcentral Långshyttan vad gäller framförallt arbetsterapi och fysioterapi, för att kunna erbjuda våra patienter en sån jämlik vård som möjligt. Detta medför också att vi nu har behov att rekrytera ytterligare en arbetsterapeut.
Vi är en stabil rehabenhet med arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster, samtalsterapeuter och undersköterskor. Vi vill nu utöka vår verksamhet med ytterligare en arbetsterapeut till vårt fantastiska gäng. Hos oss kommer du att få möjligheten att arbeta med ett stort antal kollegor som har lång erfarenhet inom Primärvård. Vår trygga bemanningssituation erbjuder goda förutsättningar för kollegialt stöd och mentorskap. Du kommer till en arbetsplats med god stämning, bred kompetens, och stora möjligheter att påverka din arbetsdag.
Förmåner du får när du arbetar hos oss:
Dagtidsarbete, i och med våra flexibla arbetstider finns möjlighet till att arbeta in en dag så man får en extra ledig dag i månaden.
Vissa administrativa arbetsmoment kan ske på distans i överenskommelse med din chef. Vi jobbar även allt mer med digitala lösningar både i patientarbetet och i mötesverksamhet.
Du får 2000 kronor/år i friskvårdbidrag, amt tillgång till sjukhusets gym.
Alla har rätt till 25 dagars semester per år.
Dina arbetsuppgifter
Primärvårdsrehab Avesta söker nu dig som är legitimerad arbetsterapeut och som lockas av de utmaningar och möjligheter som det innebär att arbeta inom primärvården.
Dina arbetsuppgifter är att undersöka, utreda och behandla patienter i alla åldrar med olika funktionsförmågor och aktivitetsförmågor. Vanliga tillstånd hos de patienter du som arbetsterapeut kommer att möta är: Nedsatt handfunktion, smärta, stressproblematik och psykisk ohälsa. Arbetet innefattar även basal minnesutredning samt viss förskrivning av hjälpmedel. Du kommer i huvudsak att träffa patienten på mottagningen men i vissa enstaka fall även i hemmet. Behandlingen av patienten sker såväl individuellt som i grupp och även i vissa fall team.
Du kommer att i huvudsak utgå ifrån vår enhet på Primärvårdsrehab Avesta, men arbete kan komma att ske på alla våra 3 enheter i primärvården Södra.
Kvalifikationer
Du är legitimerad arbetsterapeut.
Arbetet föresätter att du har körkort, att du har ett professionellt förhållningssätt samt att du har en hög ansvar-och servicekänsla. Vi ser gärna att du är positiv, har en god initiativförmåga samt att du har ett intresse för utvecklings- och förändringsarbete. Du vill arbeta i team och tillsammans med övriga kollegor på mottagningen vara med i utvecklingen av primärvården!Så ansöker du
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Fackliga kontaktuppgifter
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-09-08
Omfattning
För detta jobb krävs körkort.
Arbetsplats
Kontakt
Rekryterande chef
Therese Strömberg
