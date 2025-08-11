Arbetsterapeut, Omtanken/Kvarterskliniken
Omtanken Västerleden Vård AB / Sjukgymnastjobb / Göteborg Visa alla sjukgymnastjobb i Göteborg
2025-08-11
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Omtanken Västerleden Vård AB i Göteborg
, Mölndal
, Åmål
eller i hela Sverige
Vi söker dig som är arbetsterapeut och intresserad av en timanställning. Du får möjlighet att arbeta med våra härliga team på någon av våra enheter i Göteborg.
Omtanken har rehabenheter i Frölunda, Grimmered, Mölndal, Majorna och Olskroken. Kvarterskliniken har rehab på Avenyn och i Karlastaden. På alla rehabenheter har vi ett nära samarbete med vårdcentralen som finns i samma lokaler. På några av våra enheter finns även mottagning för Ungas Psykiska Hälsa (UPH) under samma tak.
Hos oss erbjuds du ett arbete med variation där patienten är i fokus. Du kommer att arbeta med teambaserad vård, både inom rehab, men även tvärprofessionellt tillsammans med kollegorna på vårdcentralen och UPH. Vårt teamsamarbete är utvecklande och givande då vår bredd av kompetens gör att vi tillsammans kan ta ett helhetsgrepp om patientens hälsa och ge bästa vård utifrån patientens behov.
Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med korta beslutsvägar där du har möjlighet att utveckla och påverka ditt arbete.
Omtankens och Kvartersklinikens rehabcenter ingår i Vårdval Rehab Västra Götaland. Publiceringsdatum2025-08-11Dina arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut hos oss kommer du bland annat arbeta med
Utredning och behandling av funktions- och aktivitetsförmåga
Utredning och behandling vid nedsatt handfunktion
Utredning och behandling av stressrelaterad ohälsa
Utprovning och förskrivning av hjälpmedel
Intyg för bostadsanpassning
Hembesök
Patienterna kan ha en komplex symtombild så vi lägger stor vikt vid att du kan arbeta både självständigt och i team med andra yrkeskategorier.
Om dig
Du är legitimerad arbetsterapeut, gärna med några års erfarenhet av primärvård. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och förmåga att passa in i teamet.
Omfattning: 20-100%
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning med timlön
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi hoppas att du tycker det låter spännande och att du är nyfiken på att veta mer om oss. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Mer om oss
Medtanken Group är en primärvårdsaktör i Västra Götalandsregionen och Region Skåne med 25 vårdcentraler samt flertalet rehabcenter, mottagningar för Ungas psykiska hälsa, seniorhälsa samt mycket mer. Vi bedriver vård i privat regi på likvärdiga villkor som offentliga verksamheter, inom ramen av avtal med regionerna. Vi bedriver även privat vård genom vårt specialistsjukhus samt företagshälsor.
Vårt mål är att vi ska leverera den bästa servicen, en sömlös vård med ett högt engagemang och vara det självklara valet för våra patienter. Vårt arbete kännetecknas av att vi vill ge våra patienter en hög tillgänglighet till medicinsk bedömning samt ha ett tillitsskapande bemötande i världsklass. Detta samtidigt som vi är den bästa arbetsplatsen för våra engagerade medarbetare som ges möjligheten att jobba på toppen av sin kompetens.
Verksamheterna drivs med ett flertal engagerade och kunniga team med patienten i fokus under varumärkena Medpro Clinic, Omtanken, Citysjukhuset +7, Kvarterskliniken och HMC - Hälsomedicinskt center. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Omtanken Västerleden Vård AB
(org.nr 556717-9980), http://www.omtanken.se Arbetsplats
Omtanken Jobbnummer
9452015