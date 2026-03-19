Arbetsterapeut Nötkärnan Göteborg 80-100%
2026-03-19
Vi söker en trygg och självgående arbetsterapeut som vill arbeta tillsammans med oss på Nötkärnan Bergsjön Rehab.
Du kommer att undersöka, utreda och behandla personer med olika funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar i varierande åldrar. Du kommer också att prova ut, förskriva och följa upp individuellt anpassade hjälpmedel. Handrehabilitering och bedömningar för anpassningar i hemmet är också förekommande arbetsuppgifter.
Här finns en spännande blandning av arbetsuppgifter med goda möjligheter att vara med och utforma verksamheten, inte minst när det gäller gruppverksamhet.
Nötkärnan Bergsjön Rehab startades 2017 av Bergsjön Vårdcentral och BVC AB och bedriver primärvård inom formerna för Vårdval Rehab. Här arbetar vi i nära anslutning till vårdcentralen och har ett väl fungerande samarbete med läkare och övrig vårdpersonal.
Rehabpersonalen består av fem fysioterapeuter och en arbetsterapeut. Vi jobbar patientfokuserat och verksamheten bygger på kontinuitet, långsiktighet och tillgänglighet. För oss är det viktigt att man trivs på arbetsplatsen och att vi lär av varandra i ett öppet klimat. Vi ser även ett värde av att kunna vidareutbilda sig för att utveckla verksamheten.
Om Dig:
Du är legitimerad arbetsterapeut, gärna med arbetslivserfarenhet inom primärvård men vi välkomnar även dig som är nyexaminerad. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som har ett positivt förhållningssätt, tar eget ansvar och initiativ samt kan arbeta flexibelt och självständigt. Du kommer att samarbeta med både patienter, kollegor och andra vårdgivare så god social och kommunikativ förmåga är viktigt.
Intervjuer kommer ske löpande. Tillträde till tjänsten sker enligt överenskommelse
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
E-post: ann-sofi.svensson@notkarnan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""Arbetsterapeut Bergsjön"". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nötkärnan Bergsjön Vårdcentral och BVC AB
(org.nr 556780-1674), http://www.bergsjonrehab.se
415 10 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bergsjön Vårdcentral och BVC Kontakt
Enhetschef
Ann-Sofi Svensson ann-sofi.svensson@notkarnan.se Jobbnummer
9808473