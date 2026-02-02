Arbetsterapeut, Neurologavdelningen, Umeå
2026-02-02
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Vid Neuro- huvud- hals centrum (NHHC) arbetar idag cirka 650 personer med olika aspekter på utredning, behandling och rehabilitering av sjukdomar och skador på nervsystem, hjärna, öron, näsa, hals och käkkirurgi. Underlaget för vår verksamhet är patienter med behov av högspecialiserad vård för norra Sverige.
Neurologavdelningen är regionklinik för neurologi i Norrland och vårt upptagningsområde är från Kiruna i norr till Sundsvall i söder. Eftersom vi bedriver specialistvård tar vi vid vissa diagnoser emot patienter ifrån hela landet.
Här bedrivs både planerad och akut verksamhet där patienten alltid står i fokus. Vi har ett stort patientflöde vilket innebär patienter med korta vårdtider. Här arbetar vi i team där sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och kurator samarbetar I omhändertagandet av varje enskild patient. Även dietist, logoped och psykologär knuten till verksamheten.
Vill du bli en del av vårt team? Vi söker nu en arbetsterapeut!Publiceringsdatum2026-02-02Arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
Som arbetsterapeut hos oss kommer du att arbeta med utredning och bedömning på neurologavdelningen och neurologmottagningen. Arbetet bedrivs såväl självständigt som i multidisciplinära team. Kontakt med andra samarbetspartners ingår. Vi förväntar oss att du bidrar till verksamhetens utveckling.
Till vårdavdelningen kommer patienter med olika neurologiska sjukdomar och symtom. De vanligaste diagnoserna är commotio, rörelsestörningar, motorneuronsjukdomar och epilepsi. Arbetsterapeuten träffar patienter för utredning och bedömning, är delaktig vid vårdplaneringar samt förskriver hjälpmedel inför utskrivning/hemgång.
Mottagningen är en planerad verksamhet dit patienterna blir kallade på regelbundna mottagningsbesök. Där ingår arbetsterapeuten i framför allt två team vilka arbetar med motorneuronsjukdomar respektive rörelsestörningar. Övriga neurologiska patientgrupper träffas utifrån behov. Arbetsterapeutens roll är att försöka få patienternas vardagsaktiviteter att fungera så bra som möjligt här och nu, samtidigt som framförhållning är en viktig aspekt. Du blir lite av en problemlösare vilket skapar utrymme för varierande arbetsuppgifter.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut. Erfarenhet av neurologi är önskvärt men inget krav.
Som person är du trygg i din yrkesroll och har god självinsikt. Du behöver kunna arbeta självständigt och ha förmåga att fatta beslut och göra egna bedömningar samtidigt som du ser värdet av teamarbete. Du arbetar strukturerat och planerar arbetet på ett effektivt sätt men du kan också anpassa dig till oförutsedda omständigheter. Stor vikt läggs vid personliglämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att träffa dig!
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
