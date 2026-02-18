Arbetsterapeut minnes- och geriatrikmottagningen
Verksamhetsområde geriatrik, rehabiliterings- och smärtcentrum
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Geriatrik, rehabiliteringsmedicin och smärtcentrums verksamhetsområde kännetecknas av multidisciplinära team, något vi är mycket stolta över. Vårt verksamhetsområde har ett brett uppdrag där det är meningsfullt, spännande och utvecklande att arbeta. Det finns goda möjligheter att medverka i utvecklingsarbete och forskning, vi omsätter ny kunskap i vården.
Inom sektionen för geriatrik bedriver vi högspecialiserad geriatrisk vård för den äldre patientgruppen. Geriatriken består av tre slutenvårdsavdelningar samt en minnes- och geriatrikmottagning.
Minnes- och geriatrikmottagningen
Minnes- och geriatrikmottagningen är en geriatrisk öppenvårdsmottagning med i dag tre inriktningar. Vi är en specialistmottagning för utredning och uppföljning av personer med misstanke om, eller diagnostiserad kognitivsjukdom. Patienterna kommer till oss på remiss. Vi ett har multiprofessionellt team som samarbetar runt patienten.
Vi bedriver dag- och hemrehabilitering för den geriatriska patienten, främst med stroke, Parkinsons sjukdom eller osteoporos, men patientgrupperna kan komma att utökas, då öppenvården i framtiden får en mer betydande roll. Här bygger arbetet på det multidisciplinära teamet där våra hälsoprofessioner har en central roll i rehabiliteringen.
Den tredje falangen är forskning. Vi bedriver kliniska läkemedelsprövningar, akademiska prövarinitierade studier och kvalitetsregisterstudier främst inom demenssjukdomar, men i kommande studier innefattas även andra sjukdomar.
Ditt uppdrag
Vi behöver stärka upp vårt team med en arbetsterapeut och söker nu dig som vill bli vår nya kollega. Grunden i vårt arbete är det multiprofessionella teamet, utifrån helhetssyn på patienten.
I rollen som arbetsterapeut på minnesmottagningen är du en del i teamet och bidrar i utredningar gällande kognitiva sjukdomar.
På dag- och hemrehabiliteringen deltar du vid remissbedömningar och rehabrond där ni tillsammans i teamet lägger upp planer för patienterna. Du kommer vara en viktig pusselbit vid bedömningarna av patienter som kallas till de patientgrupper som kommer till dagrehabiliteringen. I tjänsten ingår hembesök till patienter som efter hemkomst från sjukhuset behöver hjälp med träning och hjälpmedel.
I samarbete med läkare utför arbetsterapeuten tester för körförmåga hos patienter som haft stroke eller har tidig demenssjukdom. Vi använder oss av UFO.
Vid intresse finns möjlighet att få en roll i den forskning som bedrivs på mottagningen, då i form av olika skattningsskalor.
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut, gärna med några års erfarenhet från kliniskt arbete inom neurologi och/eller kunskap om kognition samt erfarenhet av teamarbete. Har du erfarenhet från hemsjukvård / rehabilitering ser vi det som meriterande. Du bör ha ett genuint intresse för den äldre patienten. Är du nyutbildad men tycker det låter intressant är du självklart välkommen med din ansökan du med.
Arbetet innebär nära kontakt med patient och närstående vilket ställer krav på gott bemötande, flexibilitet, samt god samarbetsförmåga.
Du har en förmåga att kunna prioritera och skapa struktur bland dina olika arbetsuppgifter. Då vi har olika delar på vår mottagning finns möjlighet till ett omväxlande arbete om man vill. Vi arbetar systematiskt för att förbättra verksamheten, så om du vill vara med att påverka och kommer med goda idéer ser vi det som positivt. Vi ser även att du har B-körkort.
I vår rekrytering kommer vi lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en tillsvidareanställning, 100% eller annat önskemål. Tillträde enligt överenskommelse. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Avdelningschef Malin Edén, 018-617 28 28 eller sms 072-228 38 56
Facklig företrädare nås via växeln 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Intervjuer sker löpande under ansökningstiden och tillsättning av tjänsterna kan göras under ansökningstiden. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
