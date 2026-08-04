Arbetsterapeut lungmedicinska kliniken
Region Östergötland / Sjukgymnastjobb / Linköping Visa alla sjukgymnastjobb i Linköping
2026-08-04
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, Åtvidaberg
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eller i hela Sverige
Som arbetsterapeut på Lungmedicinska kliniken får du göra skillnad för patienter genom hela vårdkedjan, från slutenvård till mottagningsverksamhet. Vi erbjuder en arbetsplats med bred kompetens, gott samarbete och stora möjligheter till utveckling.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt – och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål – att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Lungmedicinska kliniken bedriver högspecialiserad vård med fokus på utredning, behandling och uppföljning av patienter med olika lungsjukdomar. Verksamheten omfattar patienter från både Östergötland och den sydöstra sjukvårdsregionen.
Kliniken har en bred kompetens inom lungmedicin och ansvarar bland annat för utredning och behandling av patienter med lungcancer. Behandling ges i form av cytostatika och immunterapi vid klinikens öppenvårdsenhet, där patienten står i centrum och vården präglas av hög kvalitet och kontinuitet.
Vid kliniken finns även andra specialiserade enheter såsom hemrespiratorenhet och syrgasenhet med upptagningsområde inom Östergötland. Verksamheten innefattar dessutom uppföljning och kontroll av lungtransplanterade patienter samt vård av vuxna patienter med cystisk fibros. På kliniken finns även en lungröntgenhet samt en slutenvårdsavdelning.
Lungmedicinska kliniken erbjuder en heltäckande vård inom lungmedicin, från diagnostik till behandling och långsiktig uppföljning
Vi är en arbetsplats där alla är lika viktiga, respekteras och har roligt tillsammans! Många av medarbetarna har arbetat länge på kliniken och har stor erfarenhet.
Läs gärna vår karriärstege för arbetsterapeuter och även om dina förmåner hos oss, här hittar du även information om bestämmelser gällande lön och ersättningar.Publiceringsdatum2026-08-04Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en arbetsterapeut då klinikens tidigare arbetsterapeut valt att gå vidare till annat uppdrag. Som legitimerad arbetsterapeut kommer du att arbeta med rehabilitering i öppen- och slutenvård. Du ingår i ett team av fysioterapeuter, kuratorer, dietist och har även ett nära samarbete med övriga professioner på kliniken. På mottagningen kommer du främst att arbeta mot lungonkologiska enheten, specialistenheten, syrgasenheten samt transplantationsenheten.
Arbetsuppgifter i slutenvården kan vara:
ADL-bedömningar
Bedömning förflyttningsförmåga tillsammans med fysioterapeut
Utreda hemsituationen
Bedömning, utprovning och förskrivning av hjälpmedel
Kontakt med övriga vårdinsatser såsom kommun eller LAH vid ytterligare behov av rehabilitering efter utskrivning
I öppenvården ingår du i KOL-, Fibros- och Transplantations-team och arbetsuppgifter kan exempelvis vara bedömning av lungtransplanterades förmåga inom dagliga aktiviteter samt summera kvarstående begränsningar. Du kommer också att arbeta med lungcancerpatienter och deras rehabilitering.
Vi erbjuder ett varierande och utvecklande arbete där du får möjlighet att kombinera patientnära insatser med deltagande i verksamhetsutveckling. Vi värdesätter kompetensutveckling och anpassar introduktionen efter dina behov.
Arbetsgrupp
Du blir en del av paramedicinska gruppen som består av kurator, fysioterapeut, dietist. Du arbetar även i team tillsammans med läkare, sjuksköterskor och undersköterskor.
Om dig
Du är legitimerad arbetsterapeut och det är meriterande med några års yrkeserfarenhet som arbetsterapeut samt erfarenhet av journalsystemet Cosmic. Det är en styrka om du tidigare har arbetat patientnära och i team med andra professioner.
Du har förmågan att sätta dig in i patienternas perspektiv eller situation. Du lyssnar och kommunicerar med patienter och kollegor på ett konstruktivt sätt. Du har god samarbetsförmåga och trivs i team samtidigt som du kan arbeta självständigt och fatta egna beslut.
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och har ett professionellt och empatiskt förhållningssätt. Du arbetar strukturerat och kan planera, prioritera och omprioritera i en föränderlig vardag.
För oss är det viktigt med rätt person på rätt plats så vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Universitetssjukhuset, Ingång 34 (visa karta
)
581 85 LINKÖPING Arbetsplats
Lungmedicinska kliniken Kontakt
vårdenhetschef
Ann Sandström Sjöberg ann.sandstrom.sjoberg@regionostergotland.se 010-1036652 Jobbnummer
10021378