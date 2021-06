Arbetsterapeut Kommunrehab Enköping - Enköpings kommun, Kommunrehab - Sjukgymnastjobb i Enköping

Enköpings kommun, Kommunrehab / Sjukgymnastjobb / Enköping2021-06-30På Kommunrehab arbetar drygt 20 arbetsterapeuter och fysioterapeuter samt syn- och hörselinstruktör, handläggare för bostadsanpassningsbidrag, enhetschef för hjälpmedelsverksamheten samt administrativ assistent. Vi utgår från lokaler i centrala Enköping.Enköpings kommun är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället. Här får du möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra verklig skillnad för alla som lever och verkar i Enköping. Vi förutsätter att du är kompetent, vetgirig och redo att axla ett stort ansvar. Vilka goda idéer vill du vara med och förverkliga?Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi enligt det salutogena förhållningssättet för att ta tillvara och stärka de resurser personer har. Vi ansvarar för äldreomsorg och stöd till personer med funktionsnedsättningar. Som medarbetare hos oss arbetar du nära människor för att skapa en meningsfull och trygg vardag.Nu söker vi en ny arbetsterapeutkollega då en i gruppen går vidare till andra uppgifter.Vill du veta mer om oss som arbetsgivare? Titta in på vår jobbsida: https://jobb.enkoping.se 2021-06-30Som arbetsterapeut ansvarar du för arbetsterapeutiska insatser till kommuninvånare som bor i ordinärt boende och på särskilda boenden. Du arbetar med att skapa förutsättningar för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt. I arbetet ingår bland annat att göra bedömningar av patienters aktivitetsförmåga, intygsskrivning, förskrivning av hjälpmedel och handledning och utbildning av vårdpersonal.Du kommer till ett härligt gäng kollegor som är kompetenta, hjälpsamma, kreativa, modiga och roliga att arbeta tillsammans med! Vi erbjuder en arbetsplats med möjligheter till påverkan och personlig utveckling, ett generöst friskvårdsbidrag och engagerade kollegor.Det är lätt att trivas hos oss på Kommunrehab!Till Enköping tar du dig smidigt med tåg eller bil från hela Mälardalen.Du som söker ska ha godkänd arbetsterapeutexamen samt legitimation från Socialstyrelsen.Körkort B är ett krav.Du ska behärska det svenska språket i tal och skrift.Arbetet innebär att självständigt kunna ta ansvar för sina arbetsuppgifter men även att samarbeta med kollegor.Viktigt att du är flexibel och kan anpassa dig efter ändrade omständigheter och kan prioritera.Du ska kunna se ur ett helhetsperspektiv och göra bedömningar utifrån det.Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.ÖVRIGTVarmt välkommen med din ansökan!Det är av yttersta vikt att kunder och klienter inom Vård och omsorgsförvaltningens verksamheter kan känna trygghet i den omsorg som kommunen har ansvar för. Därför måste du visa upp ett utdrag från belastningsregistret innan erbjudande om anställning.Handläggningstiden för ett utdrag är cirka tre veckor och du beställer det själv via polisens webbplats. Beställ gärna utdraget samtidigt som du skickar in din ansökan så att du har allting klart om du går vidare i rekryteringsprocessen.Har du redan ett utdrag får det inte vara äldre än ett år. Beställ ditt utdrag från belastningsregistret på polisens webbplats:Om du ska arbeta med barn med funktionsnedsättning inom LSS ska du beställa det här utdraget:För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken för ansökan.Har du frågor om systemet eller hur du ska göra din ansökan, kontakta Visma Recruit på 0771-693 693.Dina ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan därför komma att lämnas ut som allmän handling efter en sekretessprövning. Vill du veta mer om hur Enköpings kommun generellt sett hanterar personuppgifter och vilka rättigheter du har kan du läsa mer på enkoping.se/personuppgifter.Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande under annonseringstiden så välkommen med din ansökan redan idag.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-08-01Enköpings kommun, Kommunrehab5838171