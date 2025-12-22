Arbetsterapeut kommunal primärvård, äldreomsorg
Hela Öland attraherar varje år fler och fler människor. Unika miljöer, hög livskvalitet och närheten till både stad och hav gör Öland till en attraktiv plats att besöka och leva på. Södra Öland i sin tur präglas även av stark framåtanda, engagemang och vårt fantastiska Världsarv.
Mörbylånga kommun ligger på den södra delen av Öland och består av ca 1200 engagerade och kompetenta medarbetare som drivs av att göra skillnad i vårt samhälle. Nu söker vi fler medarbetare som vill bidra till att Öland fortsätter vara en fantastisk plats att bo, arbeta och besöka.Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut arbetar du med hela människan och dennes fysiska och kognitiva förmågor. Du arbetar även med insatser för att stärka personens självständighet samt öka aktiviteten och delaktigheten i vardagen. Arbetsterapeutens ansvarsområde är bedömningar av patienters aktivitets- och funktionsförmåga, träningsinsatser i hemmet, förskrivning och utprovning av hjälpmedel, miljöbedömning samt utfärdande av intyg för bostadsanpassning. Du arbetar också hälsofrämjande och förebyggande för att öka möjligheten till ett aktivt liv med god livskvalité. Du samarbetar nära med fysioterapeut och rehabassistent.
I arbetet ingår att informera, instruera och handleda patienter, omsorgspersonal och anhöriga. Arbetsterapeut och fysioterapeut har ett nära samarbete med andra professioner såsom hemtjänstpersonal, boendepersonal, sjuksköterskor och biståndshandläggare i sitt geografiska team.
Som arbetsterapeut har du många kontakter med patient, personal och anhöriga vilket kräver att du har god kommunikativ förmåga, är lyhörd och har lätt för att skapa och förvalta goda relationer.
Personcentrering och delaktighet är viktiga ledord för oss på resan mot Nära vård. Du blir viktig i vårt fortsatta arbete för att utveckla den kommunala primärvården tillsammans med kollegor och chef.
I tjänsten ingår ansvar för patienter både på särskilt boende och i ordinärt boende.
Som medarbetare i rehabenheten arbetar du dagtid, måndag till fredag och vi har flextidsavtal. Du utgår från ett centralt beläget kontor i Färjestaden.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut och vill arbeta med rehabilitering i patientens hemmiljö.
Vi välkomnar både sökande med lång erfarenhet och dig som är nyutbildad. Som ny medarbetare hos oss får du en mentor och arbetsgruppen hjälps åt och stöttar varandra.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du är intresserad av kommunal rehabilitering och av de människor vi möter i vårt arbete. Du är nyfiken, gillar problemlösning och trivs med att arbeta både flexibelt tillsammans med personer från olika yrkesgrupper och självständigt. Du har ett gott bemötande och en förmåga att på ett pedagogiskt sätt förmedla kunskap utifrån var individen befinner sig.
B körkort erfordras.
För att bli aktuell för en anställning inom social omsorg i Mörbylånga kommun kommer arbetsgivaren be om att den sökande visar upp utdrag ur polisens belastningsregister mot HVB-hem.
Vill du få en bild av tjänsten du söker? Du är välkommen att hälsa på och gå med en halvdag eller en dag med kollegorna för att lära känna oss och verksamheten bättre!
Vi ser fram emot din ansökan och hälsar dig varmt välkommen att bli en i gänget i rehabenheten!
ÖVRIGT
Mörbylånga kommun eftersträvar en jämnare könsfördelning i våra personalgrupper. Detta är en del av kommunens övergripande jämställdhetsarbete och som vi tar hänsyn till vid rekryteringsförfarandet.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Mörbylånga kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
