arbetsterapeut i Stockholm omgående
Läkarakuten i Sverige AB / Sjukgymnastjobb / Stockholm Visa alla sjukgymnastjobb i Stockholm
2026-06-30
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Läkarakuten i Sverige AB i Stockholm
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eller i hela Sverige
Läkarakuten/Resursakuten är ett bemanningsföretag som hjälper verksamheter att hitta rätt kompetens – snabbt och med personlig service.
Vi matchar erfarna konsulter med uppdrag i hela Sverige och finns med dig genom hela processen – från första kontakt till avslutat uppdrag.
Just nu söker vi för kunds räkning till ett trevligt äldreboende i centrala Sthlm en erfaren arbetsterapeut som kan komma in och stötta på ett sommarvikariat snarast. Kunden har också löpande behov från och till under året vid behov.
När du arbetar genom Läkarakuten får du en personlig kontaktperson som hjälper dig hitta uppdrag som passar din specialitet och dina önskemål.
Vi erbjuder dig flexibelt upplägg, trygga anställningsvillkor, bra lön och goda förmåner. Du får en personlig kontakt med din konsultchef, samtidigt som du får chansen att bredda din kompetens, få nya erfarenheter och utvidga ditt kontaktnät.
Tveka inte att höra av dig om du har frågor – vi hjälper dig gärna!
Välkommen till Team Läkarakuten.
Tveka inte att höra av dig om du har frågor – vi hjälper dig gärna!
Välkommen till Team Resurs/Läkarakuten.
Uppdraget gäller från 30 jun 2026 till 23 aug 2026 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03
E-post: info@lakarakuten.se Arbetsgivare Läkarakuten i Sverige AB
(org.nr 559186-4581)
114 36 STOCKHOLM Arbetsplats
Läkarakuten Kontakt
Mathilda Gussing info@lakarakuten.se Jobbnummer
9986024