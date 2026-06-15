Arbetsterapeut, hemsjukvård
Olofströms kommun / Sjukgymnastjobb / Olofström Visa alla sjukgymnastjobb i Olofström
2026-06-15
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Heja Olofström!
Olofströms kommun ska verka och ge bra service åt kommuninvånarna. För att kunna ge den service som kommuninvånarna förväntar sig är medarbetarna vår främsta resurs. Engagerade och delaktiga medarbetare som vågar prova nya saker och som strävar efter en bra kvalité gör Olofströms kommun till en attraktiv kommun som man vill bo i, verka i och besöka. Med en öppen och tydlig kommunikation skapar vi tillsammans ett bra arbetsklimat som lyfter välmående på arbetsplatsen. Hos oss på Olofströms kommun är det din talang, ambition och kompetens som är avgörande.
Välkommen till Olofström!
Nu söker vi en arbetsterapeut i vårt rehabteam!Publiceringsdatum2026-06-15Beskrivning
I rollen som arbetsterapeut ingår du i vårt rehabteam som består av fysioterapeuter, arbetsterapeuter och rehabassistent. Tillsammans ansvarar teamet för rehabiliterande insatser i ordinärt boende, särskilt boende, funktionsstöd samt på vårt korttidsboende.
I tjänsten ingår arbetsuppgifter som:
ansvar för bedömning och behandling av nedsatt aktivitetsförmåga, samordna, genomför och utvärderar rehabiliteringsinsatser. I ditt arbete ingår att instruera och handleda omvårdnadspersonal och anhöriga
samarbete i team med individen i centrum tillsammans med andra professioner så som socialsekreterare inom äldreomsorgen, enhetschefer, undersköterskor och sjuksköterskor.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut. Meriterande med erfarenhet av från kommunal hälso- och sjukvård men även du utan den erfarenheten är välkommen med ansökan.
Mycket goda kunskaper i både skrift och tal i svenska.
Körkort B är ett krav då bilkörning ingår i tjänsten
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet
Arbetet kräver god samarbetsförmåga, flexibilitet samt strukturerat arbetssätt.Anställningsvillkor
Som anställd i Olofströms kommuns rehabteam har du flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag, arbetsskor och arbetskläder, personalklubb mm.
Vid nyanställning inom Äldreförvaltningen i Olofströms kommun ska utdrag ur belastningsregister för arbete i familjehem uppvisas. Du kan beställa utdrag ur belastningsregistret via länken nedan.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem/
Vision och värdegrund
Lev livet i Olofströms kommun! I hela vår natursköna kommun kan alla bo, verka och växa. Tillsammans ger vi kraft och möjlighet åt varje människa att utvecklas hela livet.
Som medarbetare hos oss är du en viktig resurs. Oavsett var du jobbar är du en representant för hela Olofströms kommun. Det är viktigt att du delar vår värdegrund och arbetar efter värdeorden: mod, engagemang, delaktighet och kvalitet.
Övriga upplysningar
Olofströms kommun krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Olofströms kommun tillämpar drogtest innan beslut om nyanställning.
I länken nedan finns samlad information kring de viktigaste förmånerna som finns i kollektivavtalet som vi har i Olofströms kommun. Informationen handlar om bland annat semester, lön och ersättningar, föräldraledighet, försäkringar, kompetensutveckling och pension.
Säg hej till ditt kollektivavtal!Så ansöker du
Vi tar inte emot ansökningar via e-post. Ansökan sker via länk på www.olofstrom.se/lediga-jobb.
Bifoga CV och personligt brev.
Till bemannings- och rekryteringsföretag samt till dig som är försäljare
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Olofströms Kommun
(org.nr 212000-0811), https://olofstrom.se/
Box 302 (visa karta
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293 24 OLOFSTRÖM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Äldreförvaltningen, Hemsjukvård , Rehab Kontakt
Enhetschef
Monica Vuorlin monica.vuorlin@olofstrom.se 0454-93006 Jobbnummer
9962725