Arbetsterapeut hemrehab Sala kommun
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2026-06-12
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Trivs du med variation i arbetet, problemlösning och utvecklingsarbete i vardagen? Brinner du för att hjälpa personer att få en meningsfull vardag genom att skapa möjligheter för dem att leva ett så självständigt och aktivt liv som möjligt? Då är detta arbetsplatsen för dig! Då vi har medarbetare som gått i pension söker vi nu en arbetsterapeut till vårat team, främst för arbete i ordinärt boende/hemsjukvård.
Det här är vi
Rehabteamet i Sala kommun är ett härligt och ambitiöst gäng bestående av arbetsterapeuter, fysioterapeuter och rehabassistenter och vi ansvarar för rehabiliteringsinsatser inom hela kommunens äkldreomsorg, samt inom funktionsnedsättningsområdet. Vi är ett en relativt stor arbetsgrupp som i sin tur är indelad i mindre arbetsgrupper utifrån verksamhetsområde. Gemensamt för oss alla är att vi med ett stort engagemang arbetar för att kommunens invånare ska få bästa möjliga vård utifrån deras individuella behov, mål och förutsättningar. Genom att dela idéer, tankar och erfarenheter med varandra söker vi ständigt förbättringar och ser möjligheter i de utmaningar vi ställs inför. Du erbjuds en positiv och trygg arbetsmiljö med många engagerade och kunniga kollegor! Vi arbetar aktivt för att säkerställa en god och säker vård för våra patienter enligt kommunens värdegrund Enkelt - Effektivt - Medborgarvänligt. Publiceringsdatum2026-06-12Arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut i ordinärt boende arbetar du över hela kommunen, med våra kontorslokaler i Sala sjukhus som bas. Du ingår i team tillsammans med fysioterapeut, sjuksköterska, rehabassistent och hemtjänstpersonal, och ansvarar för arbetsterapeutiska bedömningar och åtgärder hos kommunens invånare som har behov av rehabinsatser i det egna hemmet. Du har även ett nära samarbete med hemtjänstens enhetschef och samordnare, biståndshandläggare och externa aktörer såsom vårdcentral och slutenvård. Det ges stora möjligheter till erfarenhetsutbyte och hjälp vid behov, då du har daglig kontakt med dina kollegor i rehabteamet. Att vi delar lokaler med regionens rehabpersonal på sjukhuset ger också möjlighet till kunskapsutbyte, samt att det underlättar samverkan i samband med utskrivning från vårdavdelningen.
Genom ett personcentrerat förhållningssätt planerar och utför du arbetsterapeutiska bedömningar, åtgärder och uppföljningar med utgångspunkt i den enskildes individuella mål och förutsättningar. Du har en självklar och aktiv roll i teamet kring patienterna gällande förebyggande, funktionsbevarande och aktivitetsfrämjande insatser. Tillsammans med enhetschef och övriga kollegor är du också delaktig i verksamhetens kvalitets- och utvecklingsarbete. Utöver det patientnära arbetet ingår det även i arbetsuppgifterna att stötta, handleda och i viss mån utbilda omvårdnadspersonal i bland annat funktions- och aktivitetsbevarande arbetssätt och hjälpmedelshantering. Det kan också bli aktuellt att handleda studenter från arbetsterapeutprogrammet vid Uppsala Universitet.
Det här söker vi
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut, gärna med ett par års erfarenhet inom yrket. Tidigare erfarenhet inom kommunal äldreomsorg eller hemrehabilitering är meriterande, likaså om du har förskrivningsrätt för hjälpmedel i Västmanland sedan tidigare. Har du vidareutbildning inom t.ex. geriatrik, demenssjukdomar eller annat som arbetsgivaren finner lämpligt för tjänsten är detta också ett plus. Du är engagerad i ditt arbete, tycker om att samarbeta, har ett gott bemötande och god förmåga att på ett bra sätt kommunicera med patienter, anhöriga, kollegor med flera. Arbetsuppgifterna är omväxlande och av olika karaktär, vilket ställer krav på att du är ansvarstagande, strukturerad, flexibel och lösningsfokuserad.
Det här får du
Vi vill att du ska trivas och må bra hos oss och därför erbjuder Sala kommun flera förmåner till dig som anställd. Vi är mycket måna om att du ska få en god och individuellt anpassad introduktion, särskild vikt läggs vid detta om du är ny i yrket.
Förutom trevliga kollegor och ett omväxlande arbete får du:
Flexibel arbetstid
Friskvårdsbidrag 2000 kr/år eller växling av friskvårdsbidraget till hälsoundersökning
Möjlighet att arbeta viss tid på distans
Möjlighet till kompetensutveckling på arbetstidÖvrig information
B-körkort och vana att köra bil är ett krav. Du behöver också kunna cykla.
Arbetet kräver god datorvana samt god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning.
Heltid 100% (40 h/vecka)
Arbetstid: dagtid helgfri måndag-fredag
Tillträde augusti 2026, enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Individuell lönesättning tillämpas.
Registerutdrag avseende arbete med äldre och funktionsnedsättning ska visas upp inför anställning. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 15 juli.
Ansökan sker från http://www.sala.se/ledigajobb.
Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Upplysningar
Vill du veta mer om tjänsterna är du välkommen att kontakta:
Enhetschef Therese Hellqvist, tfn. 0224-749 347, mailto:therese.hellqvist@sala.se
(semester 17/6 - 12/7. Ersättare Åsa Askblom: asa.askblom@sala.se
, tfn 0224-749 113)
Fackliga kontakter:
Sveriges Arbetsterapeuter: Sabina Nilsson, tfn 0224-749 365, sabina.nilsson@sala.se
eller Viktoria Pettersson, tfn 0224-749 356, viktoria.pettersson@sala.se
Välkommen med din ansökan!
Sala kommun söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder.
Vi undanber oss vänligen men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sala Kommun
(org.nr 212000-2098), https://www.sala.se/
733 21 SALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sala kommun Jobbnummer
9962227