Arbetsterapeut/Gruppchef HSL
Humana AB / Sjukgymnastjobb / Växjö Visa alla sjukgymnastjobb i Växjö
2026-07-02
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Vill du vara en del av ett arbetsteam som dagligen arbetar för att ge våra äldre möjligheten till ett bra liv? Då har du hamnat på rätt plats! Just nu söker vi efter en arbetsterapeut som vill kombinera sin roll med ledarskap som gruppchef för HSL och som vill hjälpa oss att leva ut vår vision – "Alla har rätt till ett bra liv". Att arbeta hos oss ger dig möjlighet att utvecklas och dagligen göra skillnad för våra äldre, samtidigt som du arbetar i ett företag som värdesätter glädje, ansvar och engagemang.Publiceringsdatum2026-07-02Om företaget
Hos oss på Humana kommer du vara en viktig del i att kartlägga och tillgodose våra kunders individuella behov av vård och rehabilitering. Du kommer tillsammans med övriga kollegor att arbeta utifrån ett personcentrerat förhållningssätt, där varje boendes individuella önskemål och behov står i fokus. Du kommer att bidra till en vardag som präglas av god omsorg, där du tillsammans med dina kollegor, är en viktig del för en trygg och meningsfull tillvaro för våra seniorer. Hos oss på Humana Södra Järnvägsgatan får du chansen att arbeta i en engagerad och glädjande arbetsmiljö där du dagligen gör stor skillnad i andra människors liv.
Humana Södra Järnvägsgatan är ett modernt och tryggt äldreboende i Växjö. Verksamheten består av 54 hemtrevliga lägenheter, uppdelat på 3 plan och 6 avdelningar. På varje avdelning finns ett gemensamt kök med ljusa matsalar för trevliga måltider och vardagsrum som bjuder in till samvaro.
Vad får du?
Ett betydelsefullt jobb som bidrar till en bättre vardag för våra äldre.
Möjlighet att utifrån din kompetens och erfarenhet planera och genomföra relevanta rehabiliteringsinsatser utifrån kundernas individuella behov och förutsättningar.
Utveckla och växa i rollen som ledare
En möjlighet att vara en del av ett företag som värdesätter glädje och engagemang.Dina arbetsuppgifter
Tjänsten är delad mellan att aktivt arbeta som arbetsterapeut och ett administrativt ledarskap. Du kommer att vara gruppchef över HSL-organisationen. Gruppchefens syfte är att säkerställa ett nära ledarskap för sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Rollen innebär att leda det dagliga arbetet, garantera hög vårdkvalitet enligt gällande lagstiftning samt driva verksamhetsutveckling i enlighet med organisationens koncept och arbetsmetoder. Du är en förebild som leder genom ditt eget agerande och skapar ett arbetsklimat präglat av Humana-andan: engagemang, ansvar och glädje.
Som arbetsterapeut kommer du att arbeta utifrån den enskilda individens önskemål och behov för att på bästa sätt främja en hälsosam vardag. I rollen kommer du hjälpa till att bibehålla och utveckla den enskilda individens fysiska, kognitiva och sociala förmågor. Du kommer att handleda omvårdnadspersonalen i uppgifter inom professionen, hantera dokumentation och avvikelser samt i vissa fall ansvara för en del aktiviteter för våra äldre.
Nära ledarskap: Du har personal- och planeringsansvar för din grupp. Ditt fokus är att stötta, ge feedback och kvalitetssäkra verksamheten enligt Humanas metoder.
Utveckling: Du ingår i den lokala ledningsgruppen och rapporterar till verksamhetschefen. Här får du vara med och påverka boendets framtid.
Arbetstid: Tjänsten avser dagtid
Exempel på arbetsuppgifter:
Personal- och planeringsansvar för HSL-gruppen.
Stötta, ge feedback och kvalitetssäkra enligt Humanas metoder.
Ingå i lokala ledningsgruppen och rapportera till verksamhetschef
Handleda omvårdnadspersonal i uppgifter inom professionen
Risk- och funktionsbedömningar samt uppföljning
Utprovning och förskrivning av hjälpmedel
Medverka i team-träffar och vårdplanering
Riskbedömningar kopplade till arbetsmiljö
Kartlägga boendes önskemål och behov av aktiviteter
Planera och delta i vissa aktiviteter tillsammans med aktivitetsansvarig
Vem är du?
Vi söker dig som har ett genuint intresse för att arbeta i en äldreomsorg där du dagligen bidrar till att skapa en meningsfull vardag för våra äldre. Du är en serviceinriktad och kreativ person som har lätt för att skapa relationer och har en god samarbetsförmåga. Som ledare är du trygg, prestigelös och har en naturlig förmåga att motivera andra. För rollen krävs det att du är legitimerad arbetsterapeut.
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige.
Vi söker dig som:
Är utbildad och legitimerad arbetsterapeut
Har kunskap att dokumentera i journalsystem (ICF alt. VIPS)
Besitter goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Är tydlig i din kommunikation och skapar delaktighet i teamet.
Har ett coachande förhållningssätt och är lyhörd för både boendes och medarbetares behov.
Är lösningsorienterad och tar ansvar för såväl kvalitet som ekonomiska ramar.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av att arbeta inom äldreomsorgen
Erfarenhet av chefsuppdrag eller att leda
Ledarskapsutbildning
Erfarenhet av att arbeta med personer med demenssjukdom
Anställningsform: Tillsvidare, vi tillämpar sex månaders provanställning
Arbetstid och tjänstgöringsgrad: Dagtid måndag till fredag, 100%
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning, övriga ersättningar enligt kollektivavtal
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vad händer nu?
Just nu går vi snart in i ledighetstider. Vi kommer att påbörja arbetet med urvalet av kandidater direkt efter semesterperioden, och det är även då vi kommer att börja kalla till intervjuer. Vi önskar dig en riktigt fin sommar och ser fram emot att läsa din ansökan!
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!
Välkommen med din ansökan!
Kontaktuppgifter
Magdalena Fröjd
Verksamhetschef
Epost: magdalena.frojd@humana.se
Tele: 010-45 80 599 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7993817-2082405". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://jobb.humana.se
352 30 (visa karta
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352 30 VÄXJÖ Arbetsplats
Humana Kontakt
Magdalena Fröjd magdalena.frojd@humana.se 010-4580599 Jobbnummer
9990181