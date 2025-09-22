Arbetsterapeut distriktsrehabilitering
2025-09-22
Vi erbjuder dig ett ansvarsfullt, omväxlande och intressant arbete på distriktsrehabiliteringen i Kalmar.
Hos oss möter du patienter i alla åldrar och arbetar med arbetsterapeutiska insatser på både individ- och och gruppnivå till exempel ReDO metoden och artrosskola. Vi arbetar både med handrehabilitering och aktivitetsbalans.
Om du är intresserad av att arbeta med patienter inom psykisk hälsa och har erfarenhet inom området finns möjlighet att tillsammans med kollegor vidareutveckla arbetsmetoder och arbeta mer strukturerat med denna patientgrupp. Ange eventuellt intresse i din ansökan.
På distriktrehabiliteringen i Kalmar arbetar fyra arbetsterapeuter, tolv fysioterapeuter/sjukgymnaster och två rehabiliteringsassistenter/administratörer. Vår arbetsplats ligger i centrala Kalmar.
Du kommer att få en individuellt anpassad introduktion och kontinuerlig kompetensutveckling.
Arbetstiden är förlagd dagtid måndag till fredag.
Vi erbjuder hjälp att söka bostad, läs mer om förutsättningarna här.
Vill du veta mer om vad vår fantastiska region har att erbjuda? Läs mer på flyttahit.nu
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut. Du trivs med att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Du är strukturerad i ditt arbete, tar initiativ och drivs av att utveckla verksamheten. Som person har du en positiv inställning och har alltid patientens bästa i fokus. Vi ser gärna att du har erfarenhet av handrehabilitering. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Urval sker löpande och tillsättning av tjänsten kan komma att ske innan ansökningstiden gått ut. Välkommen med din ansökan redan idag!
Din framtida arbetsplats
Rehab Söder har som uppdrag att erbjuda medborgarna i södra Kalmar län rehabiliterande insatser på såväl specialist som primärvårdsnivå. Enheten har även i uppdrag att ansvara för regionens dietistverksamhet i södra länsdelen samt för kuratorsverksamheten vid Länssjukhuset i Kalmar. Insatserna ska vid behov ges i samverkan med andra vårdgivare samt patientens sociala nätverk. Målet är att våra insatser ska leda till en bibehållen eller förbättrad hälsa.
Länssjukhuset i Kalmar är ett av tre sjukhus i Kalmar län. Sjukhuset är ett akutsjukhus med specialistvård, förlossningsvård och BB. Här arbetar drygt 2300 personer för att erbjuda god vård och hög patientsäkerhet till länets invånare. Våra medarbetares ständiga utvecklingsarbete gör att vi når goda resultat i flera olika nationella mätningar. Sjukhuset ligger nära Kalmar centrum och Kalmarsund.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan.
Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning
Detta är ett heltidsjobb.
Region Kalmar Län
Länssjukhuset i Kalmar
Helen Lilja, Avdelningschef 010-3584770
