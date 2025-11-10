Arbetsterapeut Capio Rehab Kvillebäcken
Capio Rehab Kvillebäcken är en del av Capio Närsjukvård och ingår i Västra Götalandsregionens vårdval rehab. Vi är ett härligt team med bred kompetens bestående av fyra arbetsterapeuter, nio fysioterapeuter och en receptionist. Vår mottagning ligger i Kvillebäcken i närheten av goda förbindelser till kollektivtrafik. Capio Rehab Kvillebäcken är en del av Capio Vårdcentral Kvillebäcken och genom teamarbete med vårdcentralens personal gynnas både patienter och medarbetare.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig en arbetsgrupp med glatt humör och en vilja att utveckla vården för våra patienter. Vi ser helst att du vill arbeta 100 %, men ser fram emot ansökan från dig med önskan om en lägre tjänstgöringsgrad också.
Vi erbjuder dessutom:
• Kollektivavtal * Närvarande chef * Kompetensutveckling, både internt och externt * Friskvårdsbidrag och träning på arbetet * Frukost varje fredag * En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Om dig
Du som söker är legitimerad arbetsterapeut och är trygg i både person och profession samt har ett patientfokuserat arbetssätt. Vi ser gärna att du har erfarenhet från mottagningsarbete och om du har arbetat inom vårdval rehab tidigare är det meriterande. Har du erfarenhet av att arbeta med utredning vid kognitiv svikt, handrehabilitering eller stresspatienter är det något vi söker.
Som person är du trygg, positiv och empatisk och har förmågan att kunna organisera ditt arbete på ett effektivt och självständigt sätt. Du har ett pedagogiskt förhållningssätt och ett helhetstänk med patientens behov i fokus. Körkort är önskvärt då vi utför hembesök.
Övrig information:
Tjänsten är en tillsvidareanställning, vi tillämpar alltid sex månaders provanställning.
Sista dag att ansöka är
2025-12-15
