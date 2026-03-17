Arbetsterapeut, Barn- och ungdomspsykiatrin, Umeå
Region Västerbotten, Barn och ungdomspsyk Västerbotten / Sjukgymnastjobb / Umeå Visa alla sjukgymnastjobb i Umeå
2026-03-17
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västerbotten, Barn och ungdomspsyk Västerbotten i Umeå
, Skellefteå
, Lycksele
eller i hela Sverige
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
På Barn- och ungdomspsykiatrin i Västerbotten finns kompetens utifrån många professioner och vi arbetar utifrån ett barnperspektiv: vi ser till barnets bästa i det vi gör. Vi drivs av att med vår specialistkompetens och vårt varma mottagande bedriva tillgänglig, effektiv och jämlik vård för barn med medelsvåra till svåra psykiatriska tillstånd. Vi finns i Lycksele, Skellefteå och Umeå.
Vår styrka ligger i våra tvärfunktionella arbetssätt och vår positiva inställning till nya idéer och utveckling av verksamheten. Vi har också ett nära samarbete med skola, socialtjänst och övriga kliniker inom hälso- och sjukvården för att se patienten utifrån ett helhetsperspektiv. Barn- och ungdomspsykiatrin i Umeå är en arbetsplats där du möts av ett engagerat team, en varm och inkluderande kultur samt goda möjligheter att påverka och utvecklas. Här arbetar vi tillsammans för att skapa en trygg miljö för både patienter och kollegor, med fokus på samarbete, omtanke och ständig förbättring.
Vi är stolta över vår goda arbetsmiljö i nya lokaler och värnar om att alla ska känna sig sedda och uppskattade. Fika tillsammans och gemenskap är en naturlig del av vardagen, och vi tror på vikten av att trivas och ha roligt på jobbet. Nu söker Barn- och ungdomspsykiatrin i Umeå en arbetsterapeut. Denna tjänst är ett föräldravikariat under 1 år.
Publiceringsdatum2026-03-17Arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du kommer stötta barnet och familjerna till en mer fungerande vardag samt förbättrat psykiskt mående. Hos oss kommer du att arbeta både i team och självständigt. Vi ser gärna att du tycker om att arbeta med att föra arbetsterapin framåt och vill arbeta med utveckling hos oss på BUP. Arbetsuppgifter kan innebära bland annat arbetsterapeutisk behandling med fokus på bland annat aktivitetsbalans, vardagsstruktur, kognitivt stöd med mera samt gruppverksamhet, psykoedukation och utprovningar av hjälpmedel. Det kan förekomma arbete kopplat till uppdrag inom slutenvården på vårenhet. I ditt arbete ingår också, förutom det direkta kliniska patientarbetet, att bidra till att implementera evidensbaserade metoder och förbättra verksamhetens processer så som utredningar/bedömningar, interventioner/behandlingar.
Du kan också komma att utbilda kollegor eller vara sakkunnig externt till olika samverkanspartners. I rollen skapar du och upprätthåller också nätverk och arbetsgrupper med kollegor och med olika samverkanspartners exempelvis skola, socialtjänst och andra kliniker inom sjukvården. Eftersom vi är en länsklinik förekommer resor till samtliga tre orter.Kvalifikationer
För detta jobb behöver du vara legitimerad arbetsterapeut. Du är en trygg och strukturerad person med ett professionellt förhållningssätt. Du har en god förmåga att prioritera arbetsuppgifter på kort och lång sikt. Du är ansvarstagande och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Då vi arbetar mycket i team önskar vi att du tycker om att samarbeta och att finnas där för både medarbetare och patienter.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post.
Till följd av lagen om lämplighetskontroll skall utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C306902". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Barn och ungdomspsyk Västerbotten Kontakt
Avdelningschef
Lii Ulander lii.ulander@regionvasterbotten.se 0730-831475 Jobbnummer
9801215