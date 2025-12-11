Arbetsterapeut Årstagården
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund - göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna från heltid som norm är personliga assistenter.
Årstagården ligger i Årsta, cirka 3 kilometer från Uppsala centrum. Lägenheterna är fördelade på bottenplan och fyra våningsplan, med balkonger som ger utsikt över grönska och stadsbebyggelse.Årstagården har totalt 79 lägenheter, fördelade på nio enheter. Här finns lägenheter för ordinärt boende, demens och korttidsboende.
Beskrivning av arbetsuppgifterSom arbetsterapeut hos oss får du möjlighet att göra skillnad genom att ha patienten i centrum och bidra med din kompetens, ditt kunnande och engagemang i teamet runt patienten. Din roll kommer innebära arbete med varierande arbetsuppgifter inom ditt område.
Till dina mer konkreta arbetsuppgifter ingår:- Att göra egna bedömningar av ADL, förflyttning och behov av hjälpmedel. - Att delta i vårdplanering och tar ansvar för förskrivning och utprovning av hjälpmedel. - Att vara stöd vid utformande av meningsfulla aktiviteter tillsammans med omvårdnadspersonal. - Att handleda och stötta omvårdnadspersonal och kollegor i funktionsbevarande arbetssätt. Som arbetsterapeut arbetar du tillsammans med övrig legitimerad personal, omvårdnadspersonal på boendet och verksamhetschef med att säkra kvalitet och patientsäkerhet. Vår ambition är att du tillsammans med oss utvecklar verksamheten och dig själv i ett nära samarbeta med dina kollegor.
KvalifikationerVi söker dig som är utbildad arbetsterapeut och som vill bidra till att skapa trygghet och kvalitet för våra äldre. Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, samt vana vid dokumentation och arbete med datorer. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med äldre personer och åldrandets sjukdomar.
Vi värdesätter att du som person har lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter och som ser möjligheter i förändringar. Du arbetar målinriktat och har fokus på resultat, samtidigt som du är flexibel och kan ändra inriktning när målen förändras. Du samarbetar väl med andra människor, är lyhörd och kommunikativ, och du löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du fattar beslut och agerar även när informationen är begränsad eller omständigheterna är svåra, och du visar gott omdöme under tidspress.
UpplysningarHar du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Therese Annas-Ljung, verksamhetschef, 018-726 02 77
Facklig företrädare: Fysioterapeuterna, Ewa Larsson, 018-702 72 01
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta rekryteringsenheten: 018-72723 30 eller 018-726 39 94
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
