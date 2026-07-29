Arbetsterapeut
Region Jönköpings län / Sjukgymnastjobb / Jönköping Visa alla sjukgymnastjobb i Jönköping
2026-07-29
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Bra Liv Kungshälsan Vårdcentral
Är du redo för en ny utmaning och vill vara med att forma och utveckla vårt arbetsterapeutiska team med fokus på bästa möjliga hälsa för invånarna? Då är det dig vi söker till tjänsten som arbetsterapeut på Rehabenheten Bra Liv Kungshälsan, Rosenhälsan och Tenhults vårdcentraler!
Rollen som arbetsterapeut
Som arbetsterapeut hos oss tillhör du Rehabenheten på Huskvarna vårdcentrum och blir en del av vårt trevliga gäng med cirka 15 personer. Som arbetsterapeut får du bland annat arbeta med sedvanliga arbetsuppgifter på mottagningen såsom handrehabilitering, smärt- och stresshantering, aktivitetsbedömningar/behandlingar och kognitiva utredningar i team. Behandlingar sker i form av enskilda patientmöten samt i grupp.
Arbetsuppgifterna förutsätter att du tar egna initiativ och kan planera och genomföra arbetet självständigt. Samtidigt behöver du samarbeta väl med dina kollegor och ha ett gott bemötande gentemot alla du möter i din roll. Du behöver vara flexibel för att lätt kunna anpassa dig till ändrade omständigheter.
Tjänsten är tillsvidare på heltid med tillträde efter överenskommelse, sysselsättningsgrad kan diskuteras.
Din blivande arbetsplats
Rehabenheten i Huskvarna arbetar tillsammans med Vårdcentralerna Bra Liv Kungshälsan, Rosenhälsan och Tenhult. Totalt har dessa enheter 27 500 listade patienter. På vår enhet har du många kollegor inom rehabilitering och samarbetar med övrig personal på vårdcentralerna. För oss är det viktigt att vi tillsammans med gemensam kompetens hjälper våra patienter och vi söker ofta stöd och hjälp av varandra.
Vi är en del av Vårdcentralerna Bra Liv, primärvård som drivs av regionen i Jönköpings län och består av 31 vårdcentraler, nära våra patienter över hela länet. Vi arbetar ständigt för att få nöjda patienter och vi är alla delaktiga i förbättringsarbeten. Tillsammans bedriver vi vård med omtanke, helhet och kvalitet i fokus.Publiceringsdatum2026-07-29Profil
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut och som vill ha ett varierande arbete.
Meriterande är erfarenhet av primärvård och/eller grundutbildning i handrehabilitering, även erfarenhet av arbete med aktivitetsstruktur och aktivitetsbalans, utbildning i smärt/stresshantering och/eller erfarenhet av minnesutredning.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
• En individuell introduktion utifrån din kompetens och erfarenhet
• Individuell kompetensutveckling
• Möjlighet att utveckla teamet med arbetsterapeutkollegor
• En bra, härlig, kompetent och engagerad personalgrupp där du får god handledning
• Ett omväxlande och stimulerande arbete där ingen dag är den andra lik
• Ett arbete som är både självständigt och tvärprofessionellt
Vi arbetar hela tiden med förbättringar och utveckling av verksamheten. Bra Liv erbjuder nätverksträffar och kompetensutveckling.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Detta värderar vi högt
Vår verksamhet bygger på personliga möten där du genom ditt engagemang och professionella förhållningssätt är med och bidrar till utveckling och ständiga förbättringar. Vi sätter tydliga mål och vill ständigt utvecklas och bli bättre, därför vill vi ge alla våra medarbetare förutsättningar till samverkan och erfarenhetsutbyte och vi uppmuntrar kreativa lösningar. Vår arbetsmiljö är viktig och den ska präglas av dialog och trivsel!
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Emelie Rosén 072 229 69 14 eller mail emelie.a.rosen@rjl.se
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Sista ansökningsdag är 2026-08-21 och vi gör urval löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vår rekryteringsprocess
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/
Sök jobbet som Arbetsterapeut (../Recruitments/Public/?JobPositionId=35922&RefNo=B337%2f25) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "B503/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
551 11 JÖNKÖPING Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
10014553