Arbetsterapeut
Tanums kommun / Sjukgymnastjobb / Tanum Visa alla sjukgymnastjobb i Tanum
2026-07-21
, Strömstad
, Munkedal
, Sotenäs
, Dals-Ed
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tanums kommun i Tanum
Legitimerad Arbetsterapeut – vill du vara med och göra skillnad i Tanum?
Du vill något. Det vill vi också.
Hos oss får du förutsättningarna att förverkliga idéer, påverka utvecklingen och se resultat av ditt arbete. Vi lyssnar på varandra, hjälps åt och arbetar mot gemensamma mål. Här finns möjligheter för dig som vill skapa, förändra, utveckla – och samtidigt vara en del av en fantastisk del av Bohuslän.
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på 100 %. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan redan idag!
Ditt jobb är viktigt – på riktigt
I Tanums kommun erbjuder vi rehabilitering till personer inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården i ordinärt boende, särskilt boende, korttidsenhet samt inom LSS.
Som arbetsterapeut får du ett varierat och meningsfullt uppdrag där du arbetar nära andra professioner. Du blir en del av vårt team som består av arbetsterapeuter, fysioterapeuter och rehabiliteringsassistenter.
Dina arbetsuppgifter innebär bland annat att du:
arbetar aktivt med habilitering och rehabilitering.
gör bedömningar, behandlingar, vårdplanering och uppföljningar.
handleder personal och samverkar tvärprofessionellt.
ansvarar för utprovning och förskrivning av hjälpmedel.
skapar förutsättningar för individen att leva ett så självständigt och meningsfullt liv som. möjligt, med fokus på det friska och ett personcentrerat arbetssätt.
journalför i Treserva och planerar i TES.
Hos oss gör du skillnad i människors vardag – varje dag.Publiceringsdatum2026-07-21Kvalifikationer
För tjänsten krävs att du är legitimerad arbetsterapeut och att du har B-körkort
Du;
är flexibel, kommunikativ och har god samarbetsförmåga
trivs i team men också är trygg i att arbeta självständigt
har en helhetssyn på patienten och ett reflekterande, nytänkande arbetssätt
planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett strukturerat sätt
kan hantera plötsliga förändringar och göra nödvändiga omprioriteringar
känner dig bekväm i IT‐baserade journalsystem och uttrycker dig väl på svenska, både i tal och skrift
Tidigare erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård och/eller arbete inom funktionshinderområdet är meriterande. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.Övrig information
Individuell lön och andra anställningsförmåner enligt gällande kollektivavtal. Ange löneanspråk. Rekryteringsarbetet kommer att påbörjas under ansökningstiden. Krav på uppvisande av utdrag ur misstanke- och belastningsregistret Äldre eller vuxna med funktionshinder innan anställning. Du är varmt välkommen med frågor till enhetschef Cecilia Tillander eller biträdande enhetschef Sandra Mattisson.
För att bli aktuell för anställning hos oss krävs det att du vid intervjutillfället:
Visar giltig ID-handling
Vid behov uppvisar en kopia av ditt betyg/examensbevis
Har rätt att arbeta i Sverige och kan uppvisa giltigt arbetstillstånd
Vid behov uppvisar giltigt körkort
Vid vissa tillsättningar sker säkerhetsprövning. Om du bli aktuell för en sådan tjänst krävs det att du:
Genomgår och godkänns vid en säkerhetsprövning
Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare.
Välkommen till Tanums kommun - den vidsträckta kommunen vid havet! Tanums kommun är till ytan Bohusläns största kommun med små kända kustsamhällen som Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund. Tanum ligger strategiskt ca 1,5 h bilväg från Göteborg och Oslo. Tanums kommun är kommunens största arbetsgivare med fler än 1300 medarbetare fördelat på flera hundra olika yrkesroller. Tillsammans ger vi god service och skapar bra dagar för Tanumsborna. Hos oss får du jobba med sånt som är viktigt på riktigt. Vi är livskvalitet.
Läs mer om hur det är att bo och verka i Tanum.
Tanum Kommun - Att bo i Tanum | nykommun.se
Kommunens värdeord - förtroende, ansvar, respekt och omtanke - beskriver vårt förhållningssätt och syftar till att skapa kvalitet i varje möte. Vi bedriver ett aktivt hälsofrämjande arbete med målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande organisation. Som medarbetare erbjuds du friskvårdsbidrag, personalstödsprogram, kompetensutveckling och hälsofrämjande aktiviteter av olika slag.
Här kan du läsa mer om våra förmåner och möjligheter i Tanums kommun!
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med annons- och bemanningsföretag i rekryteringen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tanums Kommun
(org.nr 212000-1348), http://www.tanum.se
Apoteksvägen 6 (visa karta
)
457 31 TANUMSHEDE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Omsorgsförvaltningen, Kontakt
Cecilia Tillander 0525-18175 Jobbnummer
10008538