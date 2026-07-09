Arbetsterapeut
Hela Kroppen Fysiocenter Sverige AB / Sjukgymnastjobb / Stockholm Visa alla sjukgymnastjobb i Stockholm
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Vill du arbeta i en dynamisk miljö med stor variation av patienter och diagnoser? Vi söker nu en legitimerad arbetsterapeut till vårt hemrehabteam på vår klinik i Vasastan där vi bedriver primärvårdsrehabilitering på uppdrag av Region Stockholm.Publiceringsdatum2026-07-09Om tjänsten
Som arbetsterapeut hos oss möter du patienter i olika åldrar och med en stor variation av diagnoser och besvär. Vi arbetar med allt från bedömningar och behandlingar till ADL-inriktade insatser. Hos oss arbetar du i team med fysioterapeut och dietist och genomför både teambesök och individuella besök i patientens hem.
Hos oss har du frihet att forma din roll utifrån dina egna styrkor och intressen. Vi är öppna för att du utvecklar just det område du brinner för. Du har möjlighet att arbeta 80–100% och bli en del av ett erfaret och engagerat team där vi hjälps åt, delar kunskap och har nära till skratt.
Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där både patienter och medarbetare kan växa.Om företaget
På vår klinik arbetar arbetsterapeuter, fysioterapeuter, dietister, naprapater, kiropraktorer, receptionister och administrativ personal. Vi arbetar tvärprofessionellt och sätter alltid patientens helhetsperspektiv i fokus.
Hela Kroppen Fysiocenter är en etablerad mottagning med en stimulerande arbetsmiljö och en varm och välkomnande arbetsgrupp. Vi söker dig som har energi, är nyfiken och flexibel och som vill utvecklas tillsammans med oss.
Du planerar självständigt din tid och arbetsdag men är också en viktig del i vårt teamarbete. Vi värdesätter flexibilitet, nyfikenhet och viljan att bidra med idéer och engagemang i en verksamhet som ständigt utvecklas.
Vi erbjuder
En positiv och inkluderande arbetsmiljö
Stöttande kollegor i ett växande team
Möjlighet till kompetensutveckling inom t.ex. handrehab, lymfterapi, lipödem
Variation mellan mottagning och hembesök
Tjänstgöringsgrad 80–100%
Vi söker dig som
Är legitimerad arbetsterapeut
Gillar variation och har ett genuint intresse för att arbeta med människor i olika livssituationer
Trivs med både självständigt arbete och teamarbete
Är flexibel, nyfiken och positiv till utveckling
Erfarenhet av tidigare primärvårdsarbete samt hemrehabilitering är meriterande
Läs gärna mer om oss på www.helakroppen.se
Välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: julia.skardin@helakroppen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arbetsterapeut". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hela Kroppen Fysiocenter Sverige AB
(org.nr 556491-6764)
Drottninggatan 114 (visa karta
)
113 60 STOCKHOLM Arbetsplats
Hela Kroppen Fysiocenter AB Kontakt
fysioterapeut, vice klinikchef
Julia Skärdin julia.skardin@helakroppen.se 08-300402 Jobbnummer
9998742