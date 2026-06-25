Arbetsterapeut
Västra Götalandsregionen / Sjukgymnastjobb / Borås Visa alla sjukgymnastjobb i Borås
2026-06-25
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Borås
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-25Om företaget
Smärtteam Västra Götaland är en verksamhet inom Västra Götalandsregionen som erbjuder vård för personer över 18 år med icke-malign långvarig smärta. Verksamheten startade i januari 2025 och vänder sig till patienter som är i behov av ett interdisciplinärt behandlingsupplägg. Vården ges både fysiskt och digitalt och omfattar hela regionen. Vi arbetar i interdisciplinära behandlingsteam med kapacitet att erbjuda ett komplett grundutbud av specialiserad smärtvård. För att säkerställa en jämlik vård i hela Västra Götaland standardiserar vi vårt behandlingsutbud utifrån bästa tillgängliga kunskap, och insatser ges både individuellt och i grupp.
Vi söker nu ytterligare en arbetsterapeut till enheten i Borås, där vi finns i lokaler på Solhem. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med Smärtcentrum Östra vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, som har huvudansvar för läkarbedömningar och läkemedelsbehandling.
Om arbetet
Som arbetsterapeut hos oss ingår du i ett interdisciplinärt team där du är en av två arbetsterapeuter som ansvarar för bedömningar och rehabiliteringsinsatser för patienter med långvarig smärta. Du arbetar både individuellt och i grupp, i nära samarbete med teamets övriga professioner. Insatserna ges såväl fysiskt på plats som digitalt. I din roll deltar du aktivt i teamets samarbete kring patienterna genom till exempel teamkonferenser, gemensam planering och uppföljning av behandlingsinsatser. Teamet består av arbetsterapeuter, fysioterapeuter, psykologer, kurator, medicinsk sekreterare och läkare, vilket ger en bred kompetensbas och goda förutsättningar för samordnade insatser.
Eftersom verksamheten fortfarande är under utveckling får du goda möjligheter att vara med och påverka hur vi arbetar. Tillsammans med kollegor och verksamhetschefer bidrar du till att utveckla arbetssätt, processer och vårt behandlingsutbud.
Vi lägger stor vikt vid kontinuerlig kompetensutveckling. För att säkerställa detta har alla medarbetare individuella utvecklingsplaner som följs upp och uppdateras löpande. Det finns möjlighet till distansarbete upp till 20 procent av arbetstiden.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut. Erfarenhet av smärtvård eller vuxenpsykiatri är meriterande. Det är även meriterande om du har utbildning inom behandling av långvarig smärta och/eller psykisk ohälsa. Erfarenhet av digital vård och digitala verktyg ses som en tillgång, liksom några års erfarenhet inom yrket.
För att trivas och lyckas i rollen behöver du ha intresse för och gärna erfarenhet av teamarbete. Du har god förmåga att bedöma patienters rehabiliteringspotential och att dokumentera och sammanfatta dina bedömningar på ett tydligt sätt.
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och uppskattar att arbeta tillsammans med andra professioner. Som person är du flexibel, strukturerad och lösningsfokuserad och har ett intresse för beteendemedicinska arbetssätt, exempelvis ACT (Acceptance and Commitment Therapy), motiverande samtal eller liknande metoder. Vidare har du förmåga att se både patientens och verksamhetens behov ur ett helhetsperspektiv. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten.Anställningsvillkor
Urval kommer att ske löpande under ansökningstiden.
Löneform: Månadslön, individuell lönesättning.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Regionhälsan
Förvaltningen Regionhälsan omfattar regiongemensamma vårdverksamheter och hälsofrämjande nära vård. Nära 1900 medarbetare jobbar för att invånarna ska må bra. När du blir en del av oss är du med och utvecklar verksamheten.
Regionhälsan har en värdegrund som tagits fram tillsammans med förvaltningens chefer och medarbetare. Värdegrunden utgår ifrån tre värdeord; Tillit, engagemang och kvalitet. Vi arbetar aktivt för att värdegrunden ska vara känd och fungera som en viktig grundpelare i Regionhälsan.
Vi ser mångfald som positivt och tycker att våra olikheter är en tillgång.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Ekenäsgatan 15 (visa karta
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504 55 BORÅS Arbetsplats
Regionhälsan Smärtteam Borås Kontakt
Verksamhetschef
Sarah Wallinder 076-0516670 Jobbnummer
9979786