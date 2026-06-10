Arbetsterapeut
Region Gotland / Sjukgymnastjobb / Gotland Visa alla sjukgymnastjobb i Gotland
2026-06-10
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gotland i Gotland
, Oskarshamn
eller i hela Sverige
Är du arbetsterapeut och vill göra skillnad för personer med funktionsnedsättning? Nu letar vi efter vår nya kollega som vill jobba med oss!
Habiliteringen erbjuder insatser till personer med medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar som autism, intellektuell funktionsnedsättning och omfattande rörelsehinder. Vi strävar efter att ge evidensbaserad vård utifrån gällande forskning och beprövad erfarenhet.
Vår mottagning ligger centralt i Visby och vi är cirka 20 medarbetare i olika professioner. För oss är det viktigt med ett personcentrerat och hälsofrämjande förhållningssätt där vi arbetar utifrån varje patients förutsättningar.Publiceringsdatum2026-06-10Arbetsuppgifter
Vi erbjuder ett meningsfullt arbete med komplexa, utmanande och utvecklande patientärenden. Vi arbetar i tvärprofessionella team och du kommer att arbeta både självständigt samt tillsammans med kompetenta yrkeskollegor och teamkollegor.
Du får möjligheten att arbeta utifrån ett livsperspektiv och utgöra ett stöd för våra patienter och dess nätverk. Utifrån habiliteringsdiagnos hjälper vi patienterna att på egen hand eller tillsammans med nätverket att hitta strategier för en fungerande vardag. Du kommer att arbeta teambaserat, ha individuella kontakter och ge utbildning i grupp.
Arbetet sker huvudsakligen på mottagningen i habiliteringens lokaler men kan utifrån behov också förekomma i patientens närmiljö.
Vi erbjuder mentorskap.
Vem är du?
Du som söker är legitimerad arbetsterapeut och har ett genuint intresse av målgruppen. Erfarenhet av habiliteringsarbete är meriterande, men vi välkomnar såväl nyutexaminerade som erfarna arbetsterapeuter.
I ditt arbete utgår du från patientens behov och involverar patienten och dess nätverk i arbetet. Du jobbar effektivt tillsammans med andra och ser teamarbete som en tillgång för din profession.
Du kommer göra både individuella bedömningar såväl som bedömningar och besök tillsammans med andra professioner i teamet. Du tar på ett självklart sätt eget ansvar för ditt arbete, har förmågan att prioritera bland arbetsuppgifter och kan snabbt ställa om vid ändrade förutsättningar. Du planerar självständigt ditt arbete utifrån en helhetssyn på verksamheten och utifrån samarbetet med kollegor. Du har också ett intresse för att skapa nya arbetssätt tillsammans med andra och ser digitala lösningar som en del i ditt arbete.
För att trivas och lyckas med arbetet hos oss behöver du vara prestigelös både inför att ta till dig kunskap och också inför att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter till kollegor.
Inför beslut om anställning görs bakgrundskontroll genom utdrag ur belastningsregistret.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Varför välja Region Gotland?
Vi är öns största arbetsgivare – med över 200 olika yrken och 7000 medarbetare i Sveriges enda kombinerade region och kommun. Tillsammans utvecklar vi ett hållbart, tryggt och välmående Gotland för alla som bor på och besöker ön.
På Gotland finns ett rikt kulturliv, storslagen natur och en kreativ entreprenörsanda. Över 61 000 personer har valt att kalla Gotland för sitt hem, året runt. Är du inte en av oss än, men nyfiken på att bli? Läs mer om livet på ön på www.gotland.com/flytta-hit
Vi värnar om våra medarbetare och är stolta över våra förmåner. Läs gärna mer på www.gotland.se/formaner
På Instagramkontot @viarregiongotland kan du följa våra medarbetare och se bredden i våra olika verksamheter.
Så rekryterar vi
Vi arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. På så vis jobbar vi även aktivt för att motverka diskriminering.
Vi är måna om säkerhet och kvalité i våra rekryteringar och du kan därför komma att omfattas av kontroller inför anställning. Om det är aktuellt får du mer information av rekryterare. ID-handling och personbevis behöver alltid uppvisas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver erbjudas medarbetare med företrädesrätt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803), http://www.gotland.se/ledigajobb
Visborgsallén 19 (visa karta
)
621 81 VISBY Arbetsplats
Habilitering Kontakt
enhetschef
Linda Hertzman Söderstrand linda.hertzman-soderstrand@gotland.se 0498-268645 Jobbnummer
9956538