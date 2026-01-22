Arbetsterapeut
Norbergs Kommun / Sjukgymnastjobb / Norberg Visa alla sjukgymnastjobb i Norberg
2026-01-22
, Fagersta
, Avesta
, Hedemora
, Smedjebacken
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norbergs Kommun i Norberg
, Fagersta
eller i hela Sverige
Du är välkommen till Norberg, den lilla kommunen med det stora hjärtat. Våra verksamheter speglas av ett stort engagemang bland medarbetarna, korta beslutsvägar och gemenskap. Vill du vara en del av detta är du varmt välkommen.
Arbetsterapeut till kommunal primärvård - var med och forma framtidens vård i Norberg!
Vill du arbeta i ett tryggt, kompetent och lösningsfokuserat team där din kunskap gör verklig skillnad - varje dag? Hos oss får du ett omväxlande och meningsfullt arbete i en verksamhet som utvecklas och som du själv får vara med och forma.
Just nu står vi inför en spännande organisationsutveckling där alla medarbetare inom kommunal primärvård kommer att samlas i en gemensam utgångspunkt. Här får du ett unikt tillfälle att påverka och forma arbetssätt, struktur och kultur tillsammans med kollegorna. Är du en person som vill vara med från start och bidra med idéer - då passar du hos oss.
I den kommunala primärvården i Norberg arbetar du tillsammans med cheferna, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, sjuksköterskor, biståndshandläggare och undersköterskor i ett multidisciplinärt team. Tillsammans arbetar vi för att skapa en helhetslösning för våra patienter. Som en del av vår satsning på att utveckla nya arbetssätt kommer vi att fördjupa samarbetet med biståndshandläggarna och genomföra gemensamma hembesök hos medborgare som ansöker om insatser i form av hemtjänst. Målet är att skapa en mer samordnad, trygg och kvalitativ start på insatsen.
Tjänsten och arbetsuppgifter
Arbetet är självständigt och flexibelt, den ena dagen är inte den andra lik. Vi har patienten i fokus och arbetar för en god och nära vård med patienten i fokus. Du har gott stöd hos dina kollegor. Vi är inne i en spännande tid med mycket utveckling av arbetsmetoder och systematiskt kvalitetsarbete.
Bland arbetsuppgifterna kan nämnas funktionsbedömning, rehabilitering i hemmet, utprovning och uppföljning av hjälpmedel, utbildning till omvårdnadspersonalen.
Kvalifikationer och kompetenser
Vem är du?
Du är legitimerad arbetsterapeut och vill arbeta i en miljö där både självständighet och samarbete är viktiga delar av vardagen.
Vi tror att du:
- är trygg, lösningsfokuserad och van att ta egna initiativ
- är flexibel och trivs i ett arbete som varierar
- har god förmåga att leda, instruera och skapa trygghet
- är kommunikativ och van att dokumentera
- har god datorvana och behärskar svenska i tal och skrift
Meriterande: erfarenhet av kommunal primärvård och journalsystemet Cosmic.
Krav: B-körkort.
Vi erbjuder dig
Här får du ett arbete där du både gör skillnad och känner uppskattning. Som anställd i Norbergs kommun får du också ta del av flera förmåner:
- 2000 kr i friskvårdsbidrag
- Förmånscykel
- Lämna blod på betald arbetstid
- Individuell kompetensutvecklingPubliceringsdatum2026-01-22Övrig information
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Om du har skyddad identitet
Om du har skyddad identitet ber vi dig att inte skicka in din ansökan digitalt. Kontakta istället den rekryterande chefen direkt för vidare instruktioner om hur du kan lämna in din ansökan på ett säkert sätt.
Om du inte har kontaktuppgifterna till den rekryterande chefen kan du vända dig till HR via växeln 0223-290 00, så hjälper de dig att komma i kontakt med rätt person. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/2". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norbergs kommun
(org.nr 212000-2072) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialkontoret, Vård och omsorg, Kommunal primärvård Kontakt
Susanne Linnér 0223-29031 Jobbnummer
9698907