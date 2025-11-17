Arbetsterapeut
Vill du vara med och göra skillnad? Då är det kanske dig vi söker som medarbetare till Sollefteå kommun. Hos oss har du nära till storslagen natur och småstadscharm. Du kan njuta av ett varierat fritids- och kulturliv.
För oss är det viktigt att du känner att ditt arbete är meningsfullt och att du ser din del i helheten. Du är med och utvecklar verksamheten mot kommunens övergripande vision och mål.
Arbetsuppgifter
Vi söker en arbetsterapeut för ett vikariat till 2026-08-31.
Arbetsterapeutens arbete är mycket varierande, du prioriterar och organiserar din arbetsdag både självständigt och tillsammans med dina kollegor utifrån de ärenden du ansvarar för. Det praktiska arbetet är i huvudsak förlagt till patienternas hem i ordinärt eller särskilt boende.
Vi har ett nära tvärprofessionellt samarbete med fysioterapeuter samt sjuksköterskor, omvårdnadspersonal, biståndshandläggare/socialsekreterare och enhetschefer som är i kontakt med patienten. Vi deltar även i regelbundna teamkonferenser med omsorgspersonal och övrig HSL-personal. Vi utbildar personal inom SoL och HsL i Rehabiliterande Förhållningssätt.
Vi möter personer i olika åldrar, även om flertalet är äldre. Utifrån patientens aktivitetsförmåga bedömer vi t. ex. behov av träning, kompenserande åtgärder som hjälpmedel eller anpassning av miljön, eller erbjuder handledning och instruktion till patient, närstående och omsorgspersonal.
Ansvarsområdena är geografiskt indelade men vi utgår från vår gemensamma lokal vilket ger ett bra kollegialt stöd i det dagliga arbetet samt möjlighet till kompetensutveckling tillsammans.
Arbetsplatsen består av sju tjänster för arbetsterapeuter och sex tjänster för fysioterapeut.
Vi har en verksamhet som hela tiden strävar efter att utvecklas, har regelbundna yrkesträffar för kompetensutveckling och kollegialt stöd. Vår målsättning är att vara en arbetsplats där varje medarbetare ges möjlighet att växa i sin yrkesroll och där ett positivt och öppet arbetsklimat utgör en viktig grund.Kvalifikationer
Vi söker dig som
* är legitimerad arbetsterapeut
* har ett professionellt och gott bemötande, har lätt för att samarbeta men också bekväm med att arbeta självständigt.
* är positiv och bidrar till god arbetsmiljö och verksamhetsutveckling
* har B-körkort
Det är meriterande om du har erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård.
Vi välkomnar dig som antingen har erfarenhet i yrket eller är nyexaminerad. Kunskap och erfarenhet är viktiga för oss, men det vi lägger stor vikt vid är personlig lämplighet.
ÖVRIGT
I Sollefteå kommun är ett antal tjänster inplacerade i säkerhetsklass enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För de tjänsterna ingår säkerhetsprövning i anställningsförfarandet.
Vi strävar efter mångfald och jämn könsfördelning inom Sollefteå kommun.
9608074