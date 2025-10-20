Arbetsterapeut
Är du en nyfiken Arbetsterapeut som vill göra skillnad för andra? Vill du ha ett omväxlande uppdrag där du är med och gör skillnad för andra människor? Då ska du komma och jobba hos oss! Förebyggande och främjande enheten söker just nu en legitimerad arbetsterapeut som vill bli en del av vårt team!
Enheten består i dagsläget av arbetsterapeuter, hjälpmedelstekniker och undersköterskor som tillsammans arbetar med förebyggande, främjande och rehabiliterande insatser. Vi arbetar mot kommunens hemtjänstgrupper, våra särskilda boenden för äldre och mot funktionsstöd och samverkar i team med bland annat undersköterskor, sjuksköterskor och enhetschefer. Under hösten utökar vi vår enhet med fysioterapeut och rehabundersköterska.
Tjänsten är ett vikariat på ungefär 10 månader.Publiceringsdatum2025-10-20Arbetsuppgifter
Du kommer att vara en av sju stycken arbetsterapeuter och vi sitter lokaliserade på Hagby Ängar och på Tullbackagården. Vart du kommer att ha din placering beror på vad just du har för erfarenheter och kompetenser. Arbetsgruppen hjälper och stöttar varandra både i svåra ärenden och när det blir perioder med mer att göra på ett specifikt område.
Du ska planera, genomföra och utvärdera arbetsterapeutiska insatser utifrån varje individs behov.
I tjänsten ingår nära kontakt med anhöriga, kollegor, andra yrkeskategorier både internt och externt. I teamarbetet ingår bland annat kvalitetsregistret Senior Alert och att tillsammans i teamet göra riskbedömningar.
Du kommer att dokumentera i vårt verksamhetssystem Viva, göra hjälpmedelsutprovningar, utbilda omvårdnadspersonal, göra aktivitetsbedömningar, mm.Kvalifikationer
Arbetsterapeutexamen och legitimation från Socialstyrelsen
B-körkort
ÖVRIGT
Bakgrundskontroller kommer att genomföras.
Urval & intervjuer sker löpande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Nora kommun är beläget i den norra delen av Örebro län mellan Bergslagens sjöar och skogar. Kommunen har ett fantastiskt kulturarv och ett rikt föreningsliv. Nora är en entreprenörskommun där små lokala företag lever sida vid sida med stora internationella bolag. Till antalet är vi cirka 10 700 invånare och förväntas öka stadigt under kommande år. Dessa förutsättningar och närheten till det expansiva Örebro har gjort att allt fler vill bo och etablera sig i Nora kommun. Ersättning
