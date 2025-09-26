Arbetsterapeut
Region Jönköpings län / Sjukgymnastjobb / Nässjö Visa alla sjukgymnastjobb i Nässjö
2025-09-26
, Eksjö
, Aneby
, Sävsjö
, Jönköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jönköpings län i Nässjö
, Eksjö
, Aneby
, Sävsjö
, Jönköping
eller i hela Sverige
Bra Liv Nässjö vårdcentral
Vi söker nu två nya medarbetare till vårt team .
Är du redo för en ny utmaning och vill vara med och bidra till bästa möjliga hälsa för invånarna? Då är det dig vi söker till tjänsten som arbetsterapeut på
Bra Liv Nässjö vårdcentral!
Rollen som arbetsterapeut
Som arbetsterapeut i vårt team arbetar du med handrehabilitering, där du tar hand om patienter med allt från lättare trauman och överbelastningsskador till kronisk smärta. Du möter även patienter med psykisk ohälsa som har utmaningar med aktivitetsbalans och stresshantering. I ditt arbete ingår också att genomföra demensbedömningar samt leda eller delta i gruppverksamheter.
Hos oss jobbar 4 arbetsterapeuter och vi har ett nära samarbete mellan olika yrkeskategorier på vårdcentralen för att tillsammans säkerställa bästa möjliga vård för våra patienter. En tjänst är tillsvidare på heltid 100% med start omgående eller enligt överenskommelse. Den andra tjänsten är ett vikariat på heltid på 100% för ett år med möjlighet till förlängning och start omgående eller enligt överenskommelse.
Din blivande arbetsplats
Nässjö vårdcentral är en del av Vårdcentralerna Bra Liv och tillhör den regionsdrivna primärvården. Vår målsättning är "en bättre hälsa för alla", vilket vi når genom att visa omtanke, tänka helhet och skapa kvalitet. Vårt team på Nässjö vårdcentral består idag av ca 55 medarbetare i flera olika yrkesprofessioner och vårdcentralen har idag ca 15.000 listade patienter. I våra lokaler ligger även Nässjö utbildningscentrum där vi introducerar utlandsutbildade läkare i den svenska primärvården samt håller i olika typer av kompetensutvecklingsinsatser för våra medarbetare.
Nässjö, med en befolkning på ca 31 000 invånare, ligger utmed järnvägen mellan Malmö och Stockholm och har därmed utmärkta förbindelser till hela landet. Från Nässjö tar du dig även smidigt med bil till Jönköping på ca 30 minuter och där erbjuds ett brett utbud av kultur- och nöjesliv. Där finns också högskola. Som medarbetare inom Bra Liv gör du skillnad för många - på riktigt. Genom att bidra till att göra livet bättre, roligare och friskare för länets alla invånare. Målsättningen hos oss är att varje patient ska lämna oss med känslan av att ha blivit sedd, lyssnad på och professionellt behandlad med en tydlig medvetenhet om vad nästa steg är.
Läs gärna mer om hur det är att arbeta på vårdcentralerna Bra Liv https://www.rjl.se/vardcentralernabraliv/jobba-hos-oss/Publiceringsdatum2025-09-26Profil
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut och som vill ha ett varierande arbete!
Vi ser det som meriterande om du har:
• erfarenhet av primärvård
• grundutbildning i handrehabilitering
• erfarenhet av arbete med aktivitetsstruktur och aktivitetsbalans
• utbildning eller erfarenhet av arbete med smärta/stresshantering,
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Hos oss får du:
• En bra, härlig och kompetent personalgrupp där du får god handledning
• En individuell introduktion utifrån din kompetens och erfarenhet för att känna trygghet
• Individuell kompetensutveckling
• Ett omväxlande och stimulerande arbete där ingen dag är den andra lik
• Ett arbete som är både självständigt och tvärprofessionellt
• En god och fin arbetsmiljö
På Bra Liv Nässjö vårdcentral hjälps vi åt och har roligt tillsammans!
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta
enhetschef Elin Tjelta Ragnar, telefon: 072- 209 07 96
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 17 oktober, urval och intervjuer sker löpande.
Vill du anta utmaningen och vara med i utvecklingen av vårdcentralen? Då är du varmt välkommen med din ansökan!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Ersättning
Fast lön. Kollektivavtal finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "B613/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057) Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9528124