Arbetsterapeut
Västra Götalandsregionen / Sjukgymnastjobb / Göteborg Visa alla sjukgymnastjobb i Göteborg
2025-09-22
Habilitering & Hälsa erbjuder specialiserad vård och stöd till personer som har en varaktig funktionsnedsättning; som nedsatt förmåga att kommunicera, se, höra eller röra sig. Målet är att bibehålla och utveckla funktionsförmågan, skapa förutsättningar för en god hälsa och möjlighet att aktivt delta i samhället. Vill du göra skillnad för personer som har en funktionsnedsättning? Välkommen till Habilitering & Hälsa, en del av Västra Götalandsregionen. Tillsammans har vi kraft att förändra.
Habilitering är specialiserad hälso- och sjukvård för barn och ungdomar som har autism, intellektuell funktionsnedsättning, rörelsenedsättning eller förvärvad hjärnskada. Vi ger hälsofrämjande och behandlande insatser utifrån varje individs unika behov och förutsättningar, och har specialistkunskap om hur funktionsnedsättningar kan påverka vardagsliv, hälsa och utveckling.Publiceringsdatum2025-09-22Beskrivning
Vill du vara med och bidra till att barn och unga med funktionsnedsättning får möjlighet till en mer fungerande vardag? Vill du bidra med viktiga pusselbitar och ingå i ett roligt och utmanande teamarbete? Då hoppas vi att du söker till Habiliteringen!
Idag ligger mottagningen på Frölunda torg.
I december kommer vi att flytta till nyrenoverade lokaler i Pedagogen Park, Mölndal.
En av våra arbetsterapeuter kommer att gå på föräldraledighet i januari och vi söker nu en legitimerad arbetsterapeut till mottagningen i Mölndal för ett tidsbegränsat vikariat på heltid. Tillträde i januari 2026. Välkommen med din ansökan! Dina arbetsuppgifter
Verksamheten riktar sig till barn och ungdomar med varaktiga funktionsnedsättningar med i huvudsak rörelsenedsättning. Då det ofta finns samsjuklighet så kommer du även möta barn som också har intellektuella funktionsnedsättningar och autismspektrumtillstånd.
Som arbetsterapeut hos oss är du en viktig medarbetare i teamet. Arbetet innefattar att kartlägga aktivitetsförmåga och aktivitetsnivå samt att lära ut strategier för att underlätta i vardagen. Du kommer också att prova ut, förskriva och följa upp individuellt anpassade hjälpmedel. Arbetet innebär även att ge information, handledning och konsultation till patient, anhöriga och personal samt samverka med andra vårdgivare och myndigheter. I det tvärprofessionella arbetssättet bidrar du med arbetsterapeutisk kompetens. Insatser sker som behandling i grupp och individuellt. Arbetet sker i verksamhetens lokaler, vid behov i patientens närmiljö och när det är möjligt erbjuder vi digitala vårdmöten.
Du kommer att arbeta i team kring patienten tillsammans med sjukgymnast, specialpedagog, psykolog, logoped, läkare, kurator och sjuksköterska utifrån patientens behov. Du kommer att ingå i en yrkesgrupp tillsammans med andra arbetsterapeuter i verksamheten. Du erbjuds introduktion, kollegial handledning samt yrkesmässigt utvecklingsarbete med andra arbetsterapeuter inom Habilitering & Hälsa. Du kommer att få en spännande blandning av arbetsuppgifter med möjlighet att vara med och utforma verksamheten och nya arbetssätt utifrån målgruppen. Barn och ungdomshabiliteringen har ett gott samarbete inom regionen och när behov uppstår hjälper vi varandra mellan enheterna. Kvalifikationer
Du ska vara legitimerad arbetsterapeut med yrkeserfarenhet som arbetsterapeut. Erfarenhet av arbete med barn och ungdomar med funktionsnedsättning samt erfarenhet av arbete inom habilitering är önskvärt. Du är trygg i din yrkesroll och trivs med såväl självständigt arbete som att samarbeta med kollegor från olika professioner. Samarbetsförmåga, flexibilitet och ett gott bemötande är en självklarhet för oss, stor vikt läggs därför vid personlig lämplighet.
Då det förekommer en del resor i tjänsten är B-körkort ett starkt önskemål.
Övrigt
Inom Habilitering & Hälsa strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, där våra medarbetares olikheter berikar och utvecklar verksamheten.
Du kan läsa mer om Habiliteringen på vår hemsida: www.vgregion.se/hoh
Rekryteringen sker löpande och du kan komma att bli kallad på intervju innan ansökningstiden gått ut.
