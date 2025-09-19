Arbetsterapeut
2025-09-19
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
Smärtteam Västra Götaland är en ny verksamhet inom Västra Götalandsregionen för vård av icke-malign långvarig smärta hos personer över 18 år.
Verksamheten startade i januari 2025 och är till för patienter som behöver ett specialiserat och interdisciplinärt behandlingsupplägg.
Vården kommer bedrivas fysiskt och digitalt över hela regionen. Verksamheten ska ha interdisciplinära behandlingsteam och kapacitet att leverera ett komplett grundutbud av specialiserad smärtvård. Vi strävar efter att erbjuda jämlik vård regionalt och kommer därför standardisera behandlingsutbudet på basis av bästa tillgängliga kunskap. Behandlingsinsatser kommer att ske individuellt samt i grupp och medarbetarna kommer att ha en viktig roll i utvecklingen av verksamheten.
Vi söker nu en arbetsterapeut till uppstarten av enheten i Borås, i lokaler på Solhem.
Verksamheten kommer att drivas i nära samarbete med Smärtcentrum Östra vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, som har huvudansvar för läkarbedömning och läkemedelsbehandling. Smärtteam Västra Götaland har ett nära samarbete med Primärvårdens FoUUI-enhet.
Om arbetet
Du kommer att delta i den fortsatta uppbyggnad och utformning av verksamheten tillsammans med övriga medarbetare och verksamhetscheferna. Övriga professioner i teamet är fysioterapeut, psykolog och läkare.
Som arbetsterapeut i teamet genomför du bedömning inför rehabilitering samt arbetar med individuellt utformad behandling, gruppbehandling samt gruppundervisning tillsammans med övriga teamet. Bedömning och rehabilitering kan ske både fysiskt och digitalt. Du deltar även i teamets arbete kring patienten genom bland annat teammöten samt vid behov rehabmöten.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet från smärtvård, primärvård eller vuxenpsykiatri, likväl som utbildning för arbetsterapeuter inom behandling av långvarig smärta och/eller psykisk ohälsa. Det är även meriterande om du har erfarenhet av digital vård och digitala verktyg samt några års erfarenhet inom yrket.
Hos oss är intresse för och gärna erfarenhet av teamarbete viktigt, såväl som vana att bedöma patienters rehabiliteringspotential och erfarenhet av att sammanfatta detta i skrift. Vi söker dig som är trygg i yrkesrollen, trivs med teamarbete och har ett biopsykosocialt synsätt. Som person är du flexibel, har en god samarbetsförmåga och förmåga att se till helheten samt värdesätter verksamhetens bästa. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Regionhälsan
Förvaltningen Regionhälsan omfattar regiongemensamma vårdverksamheter och hälsofrämjande nära vård. Nära 1900 medarbetare jobbar för att invånarna ska må bra. När du blir en del av oss är du med och utvecklar verksamheten.
Regionhälsan har en värdegrund som tagits fram tillsammans med förvaltningens chefer och medarbetare. Värdegrunden utgår ifrån tre värdeord; Tillit, engagemang och kvalitet. Vi arbetar aktivt för att värdegrunden ska vara känd och fungera som en viktig grundpelare i Regionhälsan.
Vi ser mångfald som positivt och tycker att våra olikheter är en tillgång.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5281". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Regionhälsan, Expertenheterna, Smärtteam Borås Kontakt
Sarah Wallinder, Verksamhetschef 0760-516670 Jobbnummer
9516712