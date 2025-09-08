Arbetsterapeut
Vilhelmina kommun / Sjukgymnastjobb / Vilhelmina Visa alla sjukgymnastjobb i Vilhelmina
2025-09-08
, Dorotea
, Storuman
, Åsele
, Strömsund
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vilhelmina kommun i Vilhelmina
Testa Vilhelmina - bo gratis när du flyttar hit för att jobba
Bor du inte i Vilhelmina kommun idag? Inga problem! Om du får anställning hos oss kan du under tre månader bo kostnadsfritt i ett möblerat rum i kommunens tidigare elevhem i tätorten Vilhelmina. Om du får anställning i någon av våra fjälldalar så kan du under tre månader få subventionerad hyra. Du får en god start som Vilhelminabo och kan under denna tid leta efter ditt permanenta hem. Läs mer genom att klicka https://www.vilhelmina.se/inflyttare/testa-vilhelmina/
Publiceringsdatum2025-09-08
Vi söker nu en arbetsterapeut.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med sysselsättningsgrad 100%.
Tjänsten är placerad på vår medicinska enhet som ansvarar för hälso- och sjukvården och rehabilitering, som utförs av sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut i kommunens särskilda boenden, dagliga verksamheter eller hemma hos invånare som har svårigheter att uppsöka hälsocentral.
Schema, helgfri vecka med flextidsavtal.Dina arbetsuppgifter
Utföra yrkesspecifika insatser som tillvaratar, upprätthåller och förbättrar funktion och resurser hos äldre och personer med funktionsnedsättning inom kommunala hälso- och sjukvården på särskilt boende och inom hemsjukvården. Arbetet innebär även handledning av personal samt utskrivning av personliga hjälpmedel. I arbetet ingår även att vara behjälplig vid rekvirering av arbetstekniska hjälpmedel. Du ska arbeta efter socialnämndens mål och riktlinjer samt upprättade verksamhetsmål.
Du har ansvar för att göra bedömningar och förskrivningar inom rehabilitering samt att handleda och utveckla medarbetare i vardagsrehabiliterande arbetssätt. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut. Du har ett stort intresse av att arbeta med människor och deras välbefinnande. Du är positiv, flexibel och kan arbeta självständigt såväl som i grupp. I ditt arbete har du ett tydligt patientfokus och visar i handling att patientens behov prioriteras. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Du behöver behärska svenska i tal och skrift.Anställningsvillkor
För denna tjänst krävs B-körkort. Intervjuer kommer att genomföras löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Om Vilhelmina
Vilhelmina kan beskrivas som ett 5-minuterssamhälle. Det må ligga en bit från större städer, men väl på plats finns det mesta inom räckhåll. På fem minuter kan du i tätorterna Vilhelmina, Saxnäs och Dikanäs, där vi har kommunal verksamhet, hämta barnen från förskolan, gå till jobbet, gymma efter jobbet eller ta skidorna/löparskorna i elljusspåren, och äta på någon av orternas caféer och restauranger. I fjällen finns anläggningar som både har öppet under turistsäsongerna och året runt, och dessutom närhet till några av de större skidbackarna som finns i Kittelfjäll och Klimpfjäll. Vilhelmina kommun är en vidsträckt kommun med närhet till härliga fjäll, lummiga skogar och vackra sjölandskap. Vi har en vacker natur som bjuder in till utevistelse året om - och kanske är det just det vi är mest kända för.
Läs mer om vårt Vilhelmina här https://www.vilhelmina.se/inflyttare/ Övrig information
Vilhelmina kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och som ger alla samma möjligheter med vilja, mod och glädje. Som samisk förvaltningskommun ser vi att kunskaper i samiska och samisk kultur kan vara meriterande.
I Vilhelmina kommun kan du kombinera din ordinarie tjänst med en deltidsanställning som brandman. Kontakta räddningstjänsten för mer information kring arbetet som deltidsbrandman.
Inför rekryteringsarbetet har Vilhelmina kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/72". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vilhelmina kommun
(org.nr 212000-2601) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen, Medicinsk enhet Kontakt
