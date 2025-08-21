Arbetsterapeut
Bra Liv Gnosjö vårdcentral
Är du redo för en ny utmaning och vill vara med och bidra till bästa möjliga hälsa för invånarna? Då är det dig vi söker till tjänsten som arbetsterapeut på Bra Liv Gnosjö vårdcentral!
Rollen som arbetsterapeut
Ditt ansvarsområde är relaterat till alla de vardagliga aktiviteter som människor gör, men också till de aktiviteter som av olika anledningar är svåra att utföra. Som arbetsterapeut på vårdcentral får du arbeta med sedvanliga arbetsuppgifter på mottagning såsom handrehabilitering, vardagsrevidering, kognitiva bedömningar och aktivitetsbedömningar. Behandlingar sker i form av enskilda patientmöten. I tjänsten ingår arbetsterapi, vårdsamordning och eventuellt minnesutredningar. I rollen som vårdsamordnare är du den som planerar och genomför vårdplaneringar tillsammans med patienten, anhöriga, kommun och sjukhus. Dessutom är du en kontaktperson för patienter och anhöriga.
Arbetsuppgifterna kräver att du tar egna initiativ och kan planera och genomföra arbetet självständigt. Samtidigt behöver du samarbeta väl med dina kollegor, och ha ett gott bemötande gentemot alla du möter i din roll. Du behöver också vara flexibel för att lätt kunna anpassa dig till ändrade omständigheter.
Tjänsten är ett vikariat på 1 år med tillträde efter överenskommelse. Sysselsättningsgrad kan diskuteras.
Din blivande arbetsplats
Bra Liv Gnosjö vårdcentral är en medelstor vårdcentral, har cirka 10 000 listade patienter och är den enda vårdcentralen i Gnosjö kommun. Vi är en del av Vårdcentralerna Bra Liv, den landstingsdrivna primärvården i Jönköpings län som består av 31 vårdcentraler, nära våra patienter över hela länet. Gnosjö vårdcentral har cirka 40 personer anställda inom olika professioner. Vi arbetar ständigt för att få nöjda patienter och vi är alla delaktiga i förbättringsarbeten. Tillsammans bedriver vi vård med omtanke, helhet och kvalitet i fokus.Publiceringsdatum2025-08-21Profil
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut och som vill ha ett varierande arbete!
Har du erfarenhet av primärvård och/eller grundutbildning i handrehabilitering så är det något vi värderar som meriterande för tjänsten. Vi ser det även som meriterande om du har ReDO-utbildning.
Vårt erbjudande till dig
• En individuell introduktion utifrån din kompetens och erfarenhet för att känna trygghet
• Individuell kompetensutveckling
• En bra, härlig, kompetent och engagerad personalgrupp där du får god handledning
• Ett omväxlande och stimulerande arbete där ingen dag är den andra lik
• Ett arbete som är både självständigt och tvärprofessionellt
Vi arbetar hela tiden med förbättringar och utveckling av verksamheten. Bra Liv erbjuder handledning, nätverksträffar och kompetensutveckling.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Detta värderar vi högt
Vår verksamhet bygger på personliga möten där du genom ditt engagemang och professionella förhållningssätt är med och bidrar till utveckling och ständiga förbättringar. Vi sätter tydliga mål och vill ständigt utvecklas och bli bättre, därför vill vi ge alla våra medarbetare förutsättningar till samverkan och erfarenhetsutbyte och vi uppmuntrar kreativa lösningar. Vår arbetsmiljö är viktig och den ska präglas av dialog och trivsel!
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta Evelina Ekros, enhetschef, evelina.ekros@rjl.se
eller 072-202 42 49.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Sista ansökningsdag är 2025-09-11, men vi gör urval löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vår rekryteringsprocess
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/ Ersättning
Fast lön. Kollektivavtal finns. Så ansöker du
