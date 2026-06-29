Arbetsterapeut 100% mottagning Smedjebacken
Region Dalarna - Hälso och sjukvården / Sjukgymnastjobb / Smedjebacken Visa alla sjukgymnastjobb i Smedjebacken
2026-06-29
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Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Vårdcentral Smedjebacken har ca 7 100 listade innevånare. Vi bedriver läkarmottagning, provtagningar på vårt lab, sjukvårdsrådgivning, distriktssköterskemottagning, vi har specialistsjuksköterskor med egna mottagningar, BVC, Barnmorskemottagning, Diabetes, Blodtryck, Astma/kol, minnesmottagning, vi har även sjukgymnast, arbetsterapeut, rehabkoordinator, samtalsmottagning, Risk/missbruksmottagning och vårdsamordnare för Psykisk hälsa med egen mottagning på vårdcentralen.
Bemanningen består av många olika yrkeskategorier med bred kompetens och samarbete och nyttjande av varandras olika kunskaper är en viktig del i det dagliga arbetet.
Vårt uppdrag är måndag till fredag klockan 08.00-17.00. Publiceringsdatum2026-06-29Dina arbetsuppgifter
Vi söker en legitimerad arbetsterapeut till Smedjebackens Vårdcentral.
Arbetsterapin inom primärvården befinner sig i en spännande utvecklingsfas där vår kompetens alltmer efterfrågas. Vi har ett nära och välfungerande samarbete med andra professioner som fysioterapeuter/sjukgymnaster, kuratorer/samtalsterapeuter, läkare, rehabkoordinator, sjuksköterskor och undersköterskor. Samarbete mellan professioner ser vi som ett måste för utveckling och en välfungerande vårdcentral.
Hos oss får du ett varierat och meningsfullt arbete där du gör skillnad i människors vardag.
Arbetsområden:
Handrehabilitering
Minnesutredning
Utbildning av patienter och närstående/anhöriga (exempelvis Artrosskola)
Hjälpmedelsutprovning
Arbetet innebär både individuella insatser och teamarbete tillsammans med andra professioner, där patientens delaktighet och självständighet alltid står i fokus.
Vi erbjuder dig
Som nyanställd arbetsterapeut hos oss får du en strukturerad och trygg introduktion. Du får en genomgång av hela vårdcentralens verksamhet samt en fördjupad introduktion inom arbetsterapeuternas olika ansvarsområden. Vi värdesätter kollegialt stöd, kompetensutveckling och ett öppet arbetsklimat där vi lär av varandra. Vi arbetar i journalsystemet Cosmic sedan oktober 2025.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas, påverka och bidra med din kompentens i en verksamhet där arbetsglädje och kvalitet går hand i hand.
Låter det som en tjänst för dig? Välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Leg arbetsterapeut
B-körkort
Gärna erfarenhet inom primärvård men även erfarenheter av andra verksamheter är meriterande och av intresse.
AnsökanHar du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via systemet, utan kontakta rekryterande chef direkt
Interna referenser tas för nuvarande och tidigare anställda i Region Dalarna
På www.regiondalarna.se
kan du läsa mer om Region Dalarna som arbetsgivare, vår värdegrund, arbetsmiljö, förmåner samt vilka kontroller som görs inför anställning
Vi har gjort vårt medieval och avböjer kontakt från sälj- och rekryteringsföretag
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Kontakter fritext
Fackliga kontaktuppgifter
FSA Sveriges Arbetsterapeut förening, Falun Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:374". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
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791 29 FALUN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
Rekryterande chef
Ulrika Vieweg ulrika.vieweg@regiondalarna.se 0240-495812 Jobbnummer
9982755