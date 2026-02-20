Arbetsterapeut - Vikariat Till Asih Älvsjö
Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB / Sjukgymnastjobb / Stockholm Visa alla sjukgymnastjobb i Stockholm
2026-02-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB i Stockholm
, Huddinge
, Järfälla
, Botkyrka
, Vaxholm
eller i hela Sverige
Arbetsterapeut - vikariat till ASIH
När Familjeläkarna startade 2008 var vårt mål att ge våra patienter samma vård som vi skulle vilja ge vår egen familj. Den visionen bär vi fortfarande med oss. Vi är engagerade, bryr oss om människor och tar ansvar. Vår verksamhet präglas av kunskap, arbetsglädje, effektivitet och innovativ utveckling.
Vi söker nu en arbetsterapeut för ett vikariat till ASIH i Älvsjö.
Hos oss arbetar du med avancerad sjukvård i patientens hem. Arbetet är självständigt och stimulerande, med fokus på att skapa bästa möjliga livskvalitet utifrån ett aktivitetsperspektiv. Du möter patienter exempelvis under pågående onkologisk behandling eller i livets slutskede.
Du blir en del av ett väl sammansvetsat multiprofessionellt team bestående av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeut, dietist och kurator.
Söker du en roll där du kan vara delaktig i verksamhetens utveckling? Där ditt engagemang och din drivkraft bidrar till goda och mätbara resultat? En arbetsplats med korta beslutsvägar och där patienten alltid står i centrum? Då är du varmt välkommen att söka vikariatet som arbetsterapeut hos oss!
Beskrivning av tjänsten
Som arbetsterapeut inom ASIH har du ett varierat arbete som omfattar arbetsterapeutiska bedömningar, behandlingar och utredningar i patientens hemmiljö. Arbetet sker i nära samarbete med övriga professioner i teamet samt i samverkan med andra vårdgivare.
Du möter patienten där hen befinner sig, lyssnar in och arbetar utifrån de förutsättningar som finns, med patientens målbild i fokus. Arbetsuppgifterna innefattar bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga, med särskilt fokus på att möjliggöra och underlätta meningsskapande aktiviteter som bidrar till ökad livskvalitet.
Om du är intresserad av att lära och utvecklas - både som arbetsterapeut och som medmänniska - kommer du att trivas i vårt team.
Vi söker dig som har ett genuint intresse för att ge individuellt anpassade insatser, stöd och omsorg i patientens hem. Hos oss får du arbeta i en trygg organisation som värdesätter arbetsglädje, lärande och utveckling - alltid med patientens behov i centrum.
Vi erbjuder en trevlig arbetsplats med goda utvecklingsmöjligheter samt konkurrenskraftig lön utifrån din kompetens. Förbättringsförslag välkomnas och vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vår verksamhet.
Vi dokumenterar i Take Care och planerar vården i AlfaWelfare/ Epsilon.Publiceringsdatum2026-02-20Kvalifikationer
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av palliativ vård, ASIH, hemrehab eller arbete med svårt sjuka personer. Vi tror att du har ett genuint intresse för palliativ vård, god förmåga att sätta patientens behov i fokus samt att prioritera bland dina arbetsuppgifter.
Du tycker det är meningsfullt att arbeta för att optimera patientens och de närståendes livskvalitet. Då arbetet även innefattar stödjande samtal är det viktigt att du är lyhörd och har god förmåga att bygga trygga vårdrelationer.
Du är trygg i din yrkesroll, engagerad och bidrar till ett gott arbetsklimat. Du uppskattar teamarbete men är samtidigt bekväm med att arbeta självständigt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, där god social kompetens, kommunikativ förmåga och samarbetsförmåga är grundläggande krav.
Vi tillämpar löpande urval - varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Vi arbetar aktivt för mångfald och jämställdhet och är en hälsofrämjande arbetsgivare som ständigt utvecklar vår verksamhet. Familjeläkarna är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7271436-1854008". Arbetsgivare Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB
(org.nr 556740-1756), https://familjelakarna-1727350800.teamtailor.com
Varuvägen 9 (visa karta
)
125 30 ÄLVSJÖ Arbetsplats
Familjeläkarna Jobbnummer
9755382