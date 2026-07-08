Arbetsterapeut - flexibla uppdrag!
Agito Sverige AB / Sjukgymnastjobb / Stockholm Visa alla sjukgymnastjobb i Stockholm
2026-07-08
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Är du arbetsterapeut och söker nya möjligheter? Vill du ha friheten att välja uppdrag som passar just dig, samtidigt som du gör skillnad för människor i behov av rehabilitering, hjälpmedel och stöd i vardagen?
Agito söker engagerade arbetsterapeuter för uppdrag hos kommuner, särskilda boenden (SÄBO), vårdcentraler och privata vårdgivare runt om i Sverige.
Om uppdragen
Som konsult hos Agito får du möjlighet att arbeta inom flera olika verksamheter, exempelvis:
Särskilt boende (SÄBO)
Hemsjukvård och hemrehabilitering
Kommunal rehabilitering
Vårdcentraler och primärvård
Korttidsboenden
Privata vård- och omsorgsverksamheter
LSS-verksamheter
Uppdragen varierar i längd och omfattning, vilket ger dig möjlighet att hitta det upplägg som passar din livssituation och dina karriärmål.
Vi söker dig som
Är legitimerad arbetsterapeut
Har god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande
Trivs med att arbeta självständigt och ta ansvar för ditt arbete
Har erfarenhet från kommunal verksamhet, primärvård eller äldreomsorg (meriterande men inget krav)
Vi erbjuder
Konkurrenskraftiga villkor
Flexibla uppdrag över hela Sverige
Personligt stöd från en engagerad konsultchef
Möjlighet att utvecklas genom varierande arbetsplatser och uppdrag
Trygga anställningsvillkor och kollektivavtal
Om Agito
Agito är en erfaren leverantör av bemannings- och rekryteringstjänster inom vård och omsorg. Vi värdesätter kvalitet, långsiktiga relationer och att vara en trygg arbetsgivare för våra konsulter. Hos oss blir du en del av ett engagerat team som arbetar för att skapa de bästa förutsättningarna för både medarbetare och kunder.
Välkommen med din intresseanmälan!
Vi rekryterar löpande och ser fram emot att komma i kontakt med dig för att berätta mer om våra aktuella och kommande uppdrag.
Ansök idag och ta nästa steg i din karriär som arbetsterapeut tillsammans med Agito. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8009018-2092518". Arbetsgivare Agito Sverige AB
(org.nr 556745-7121), https://agitosverige.teamtailor.com
Drottninggatan 61 (visa karta
)
111 21 STOCKHOLM Jobbnummer
9997000