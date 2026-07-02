Arbetsrättsjurist till Malmö stads HR-avdelning
Malmö kommun / Juristjobb / Malmö Visa alla juristjobb i Malmö
2026-07-02
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20261576 Publiceringsdatum2026-07-02Dina arbetsuppgifter
Vi förstärker nu arbetsgivarenheten med ytterligare en arbetsrättsjurist som vill arbeta nära vår arbetsrättsjurist, våra förhandlare och övriga HR-specialister på HR-avdelningen. Tillsammans bidrar ni med specialistkompetens och stöd till Malmö stad i komplexa arbetsgivarfrågor och arbetar för en rättssäker, enhetlig och verksamhetsstödjande tillämpning av arbetsrätten.
Rollen innebär att du arbetar stadsövergripande och med ett helhetsperspektiv, både strategiskt och operativt, i en verksamhet där juridiken är en viktig del av utvecklingen av kommunens arbetsgivararbete.
Du kommer bland annat att:
ge kvalificerat juridiskt stöd och rådgivning i arbetsrättsliga frågor, främst till stadens HR-organisation,
självständigt handlägga komplexa arbetsrättsliga ärenden,
företräda staden i arbetsrättsliga tvister,
utforma juridiska yttranden, beslutsunderlag och rättsutredningar,
bereda och föredra ärenden till stadens arbetsgivarutskott,
bidra till utveckling av styrdokument, riktlinjer och rutiner,
följa utvecklingen i omvärlden gällande till exempel lagändringar, direktiv och utredningar inom det arbetsrättsliga området,
samverka med fackliga organisationer och andra interna funktioner,
bidra till utveckling och lärande genom att vid behov hålla utbildningar och ge stöd i tolkning och tillämpning av arbetsrätt och kollektivavtal.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
juristexamen från svenskt universitet eller annan likvärdigt validerad juridisk examen,
minst fyra års erfarenhet av kvalificerat arbetsrättsligt arbete, gärna inom kommun eller region
erfarenhet av att självständigt handlägga komplexa juridiska ärenden,
erfarenhet av att skriva juridiska yttranden, utredningar och beslutsunderlag,
mycket god förmåga att uttrycka dig tydligt och juridiskt korrekt på svenska, både muntligt och skriftligt.
Du har bred juridisk kompetens med särskilt goda kunskaper inom arbetsrätt, inklusive tillämpning av centrala och lokala kollektivavtal samt lagstiftning inom hela arbetsrätten. Det är meriterande om du har erfarenhet av att driva arbetsrättsliga ärenden i domstol.
Vem söker vi?
För att lyckas i rollen är du analytisk och har en god problemlösningsförmåga. Du kan snabbt sätta dig in i komplexa frågeställningar, göra väl avvägda juridiska bedömningar och omsätta dem i praktiska och verksamhetsanpassade råd.
Du arbetar självständigt, tar ansvar för dina uppgifter och driver dina processer framåt på ett strukturerat sätt. Samtidigt har du ett gott omdöme och förmåga att väga samman juridiska, verksamhetsmässiga och strategiska perspektiv i ditt arbete.
Om arbetsplatsen
HR-avdelningen på stadskontoret ansvarar för arbetet med policy-, strategi- och utvecklingsfrågor, uppföljning och utvärdering inom HR- och arbetsgivarområdet för Malmö stad som helhet. Vi ansvarar för systemstöd inom HR, bereder ärenden till Kommunstyrelsen och dess arbetsgivarutskott samt ansvarar för kommuncentral samverkan. I samarbete med förvaltningarna driver vi utveckling inom stadens gemensamma arbetssätt och politiskt beslutade HR-processer.
Stadskontoret riktar, utmanar och förstärker utvecklingskraften i organisationen, i staden och i regionen. Vi är kommunstyrelsens förvaltning och arbetar med ett helhetsperspektiv nära stadens ledning. Stadskontoret består av sju olika avdelningar och har sammanlagt cirka 300 personer anställda. Våra avdelningar arbetar inom ett brett spektrum av områden och förvaltningen har många medarbetare med hög specialistkompetens.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här http://www.malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Som kandidat rekommenderas du att kontrollera din skräppost under ansökningstiden, för att säkerställa att du inte missar svarsmejl från Malmö stad.
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261576". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
)
205 80 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Facklig kontakt SACO/Akavia
Åsa Lindstedt Jarlstam asa.jarlstam@malmo.se +4640345116 Jobbnummer
9988237