Arbetsrättsjurist till HR-avdelningen
Polismyndigheten, HR-avdelningen / Juristjobb / Stockholm Visa alla juristjobb i Stockholm
2026-02-19
Är du redo för en större uppgift? Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca
40 700 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
HR-avdelningens främsta uppgift är att tydliggöra, omsätta och utveckla en verksamhetsdriven arbetsgivarpolitik som stödjer Polismyndighetens kortsiktiga och långsiktiga mål. Ansvaret omfattar följande områden: arbetsgivarpolitik/avtal, chef- och medarbetarskap, kompetens inklusive Polismyndighetens utbildningsverksamhet, arbetsmiljö och kultur. Vidare ansvarar avdelningen för värdeskapande samarbete med arbetstagarorganisationerna, myndighetens personalansvarsnämnd.
Arbetsgivarutveckling (AGU) är ett kompetensområde inom HR-avdelningen. Kompetensområdet ansvarar för strategisk utveckling av arbetsgivarpolitik som ska bidra till att verksamhetsmålen nås och att myndigheten uppfattas som en attraktiv arbetsplats där medarbetarnas kompetens tillvaratas på bästa sätt. AGU ska verka för att HR-avdelningen uppfyller sitt nationella ansvar avseende myndighetens arbetsgivarpolitik, arbetsrätt, lönebildning och övriga arbetsvillkorsfrågor samt samarbete med arbetstagarorganisationerna. Dessutom företräder sektionen myndigheten vid tecknande av lokala kollektivavtal och i arbetsrättsliga processer i domstol. AGU har en viktig konsultativ och stödjande roll gentemot de verksamhetsdelar inom HR-avdelningen som utövar det direkta stödet till övriga polisorganisationen i dessa frågor.Publiceringsdatum2026-02-19Arbetsuppgifter
Arbetet som arbetsrättsjurist är omväxlande och utmanande med höga krav på arbetsrättslig kompetens och bred erfarenhet av arbetsgivarpolitiska frågor. Rollen ställer krav på en förmåga till helhetssyn och att självständigt kunna driva frågor med koppling till arbetsrätt, samt bistå organisationen med rådgivning, stöd och utbildning inom arbetsrätt och statlig arbetsgivarpolitik/avtal.
I rollen som arbetsrättsjurist ingår som en central del i dina arbetsuppgifter att hantera tvisteförhandlingar och arbetsrättsliga processer i domstol. Andra arbetsuppgifter består av beredning av interna samråd och remisser, delta i myndighetsövergripande utvecklingsarbete och nationell styrning med koppling till arbetsrätt, framtagande av lokala kollektivavtal samt på andra sätt samverka inom myndigheten.Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• Juristexamen
• Aktuell arbetslivserfarenhet av flerårigt kvalificerat arbete inom det arbetsrättsliga området
• Aktuell erfarenhet av att driva arbetsrättsliga tvisteförhandlingar och arbetsrättsliga processer i domstol
• Mycket god kunskap om och bred erfarenhet av arbetsgivarpolitiska frågor, arbetsrätt och kollektivavtal, företrädesvis från statlig verksamhet
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du även har:
• Erfarenhet av processorienterat arbetssätt eller annat utvecklingsarbete i statlig verksamhet eller i annan stor organisation
• Erfarenhet av liknande roll inom stor och komplex organisation som arbetsgivaren bedömer som relevant
• Notarietjänstgöring
Personliga egenskaper
Arbetsuppgifterna ställer krav på att du är trygg i din person och att du är väl förankrad i din HR-roll. Du har förmåga att skapa förtroendefulla relationer och du har ett reflekterande förhållningssätt med god förmåga att lyssna, föra konstruktiv dialog, samverka och fatta beslut. Vidare är du resultatinriktad och strukturerad i ditt arbetssätt. Du behöver även besitta förmågan att initiera och driva förändrings- och utvecklingsarbeten samt skapa förståelse för varför en förändring/utveckling är nödvändig.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Anställningsbenämning: Handläggare
Arbetsort: Stockholm
Funktion: Jurist
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt den statliga värdegrundens sex principer demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Som medarbetare inom polisen förväntas du agera enligt dessa och bidra till dess upprätthållande. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
