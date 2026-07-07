Arbetsplatskontrollant
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2026-07-07
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Vill du göra verklig skillnad?
Arbetslivskriminalitet, svartarbete och arbetskraftsexploatering är några av samhällets största utmaningar. Hos ANSVAR SÄKERHET arbetar vi operativt för att motverka dessa brott genom kvalificerade arbetsplatskontroller och utredande kontrollverksamhet.
Vi söker nu engagerade arbetsplatskontrollanter som vill vara med och utveckla en av Sveriges mest specialiserade kontrollverksamheter.
Vi vänder oss till dig som studerar juridik eller likvärdigt på högskola/universitet eller jobbar/har jobbat som ordningsvakt och som vill bidra med din kompetens i en specialiserad och snabbväxande verksamhet.Publiceringsdatum2026-07-07Om tjänsten
Som arbetsplatskontrollant arbetar du ute på arbetsplatser där du genomför kontroller inom ramen för våra uppdrag. Du granskar företag, arbetskraft och efterlevnaden av lagar, regler och avtalsvillkor med fokus på att upptäcka och förebygga arbetslivskriminalitet.
Arbetet är varierande, ansvarsfullt och kräver ett professionellt bemötande, hög integritet och god analytisk förmåga.Arbetsuppgifter
Genomföra operativa arbetsplatskontroller.
Kontrollera identitetshandlingar, anställningsförhållanden och lagstadgade krav.
Granska efterlevnaden av arbetsrättslig och annan relevant lagstiftning.
Dokumentera iakttagelser och rapportera avvikelser i våra digitala och krypterade system.
Samverka med kollegor, teamledare, analytiker och kunder.
Bidra till utvecklingen av vår kontrollverksamhet.
Vi söker dig som
Du är en person med hög integritet, ett gott omdöme och ett genuint intresse för att motverka arbetslivskriminalitet. Du är trygg i mötet med människor, kan fatta välgrundade beslut även under press och arbetar strukturerat med stor noggrannhet.
Vi ser gärna att du:
Studerar eller har studerat vid universitet eller högskola inom exempelvis juridik, polisiärt arbete, säkerhet, underrättelseverksamhet, kriminologi eller annan likvärdig utbildning.
Alternativt arbetar eller har arbetat som ordningsvakt eller inom annan kontroll- eller säkerhetsverksamhet.
Har god digital kompetens och är van att dokumentera och rapportera.
Kommunicerar obehindrat på svenska och har goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt.
Har ett professionellt bemötande och hög personlig integritet.
Meriterande
Det är meriterande om du har erfarenhet från:
Ordningsvaktsverksamhet.
Arbetsmiljöverket.
Polismyndigheten.
Skatteverkets kontrollverksamhet.
Migrationsverket.
Kontroll-, tillsyns- eller säkerhetsarbete.
Även följande kunskaper och utbildningar är meriterande:
Arbetslivskriminalitet.
Utlänningslagstiftning.
Utstationeringsregelverket.
Arbetsmiljölagstiftning.
BAS-P och/eller BAS-U.
Dokumenterad utbildning eller certifiering inom arbetsmiljöinspektioner.
Vad vi erbjuder
Hos ANSVAR SÄKERHET blir du en del av en verksamhet som gör konkret samhällsnytta.
Vi erbjuder:
Ett meningsfullt arbete i framkant inom kampen mot arbetslivskriminalitet.
En specialiserad och snabbväxande organisation.
Intern utbildning och metodutbildning som bekostas av ANSVAR SÄKERHET.
Möjlighet att resa i tjänsten och arbeta på olika orter i Sverige.
Goda utvecklingsmöjligheter, inklusive möjlighet att avancera till teamledare.
En arbetsplats där kompetens, initiativförmåga och engagemang värdesätts.
Anställningsform
Timanställning / behovsanställning.
Arbetet utgår huvudsakligen från Stockholmsområdet, men uppdrag förekommer över hela Sverige.Så ansöker du
Mejla in ditt CV och personliga brev till:rekrytering@ansvarsakerhet.se
Märk din ansökan med:
"Arbetsplatskontrollant HT26"
Vi påbörjar rekryteringsprocessen efter vecka 33. Du är varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag – vi ser fram emot att ta del av den.Om företaget
ANSVAR SÄKERHET är ett privat gransknings- och säkerhetsföretag. Vårt team, inklusive analytiker i flera länder har lång och mycket specialiserad erfarenhet inom upphandlingsstöd, bakgrundskontroll, arbetsplatskontroll och analys av organiserad brottslighet.
Tillsammans med våra kunder skapar vi en transparent och socialt hållbar marknad, fri från svartarbete och arbetskraftsexploatering.www.ansvarsakerhet.se
#tryggtvittsäkert Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Mejla in ditt CV och personliga brev
E-post: rekrytering@ansvarsakerhet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arbetsplatskontrollant HT26". Arbetsgivare Ansvar och Säkerhet i Europa AB
(org.nr 559068-4717) Arbetsplats
Ansvar & Säkerhet i Europa AB Kontakt
Säkerhetssamordnare för arbetsplatskontroller
Natalia Blonski natalia.blonski@ansvarsakerhet.se 0790651304 Jobbnummer
9995871