Arbetsmiljöspecialist till VB Energi
2025-09-25
Företagsbeskrivning
VB Energikoncernen är ett miljö- och arbetsmiljöcertifierat energiföretag med huvudkontor i Ludvika. Verksamheten med ca 65 anställda rymmer elförsäljning, fjärrvärme, eldistribution och drift av vattenkraftstationer. Företagets huvudägare är Vattenfall med Ludvika kommun och Fagersta kommun som delägare. Gå gärna in på vår hemsida vbenergi.se för ytterligare information.
Om rollen
Vill du bidra till en trygg arbetsmiljö och vara med på vår resa mot en fossilfri framtid? VB Energi söker nu en Arbetsmiljöspecialist till vårt huvudkontor i Ludvika.
Vi erbjuder en bred och central roll där du får arbeta med arbetsmiljö, hälsa och brandskydd i en samhällsviktig verksamhet. Du blir en nyckelperson i organisationen och ett viktigt stöd till både medarbetare och chefer, med ansvar för både operativa och strategiska frågor.Publiceringsdatum2025-09-25Arbetsuppgifter
I denna tjänst får du möjlighet att självständigt driva och utveckla det interna arbetsmiljö- och hälsoarbetet hos VB Energi och dotterbolagen VB Elnät samt VB Elförsäljning. Du kommer att bidra med din specialistkompetens och ha en aktiv och coachande roll inom organisationen. En viktig del av ditt arbete är att planera, utveckla och implementera rutiner inom arbetsmiljö samt förvalta vårt ledningssystem. Du är också med och driver hälsofrämjande aktiviteter och bidrar till en trygg och utvecklande arbetsmiljö i hela verksamheten.
I din roll som arbetsmiljöspecialist kliver du också in och stöttar projektverksamheten, kring frågor som arbetsmiljöplan, skyddsutrustning och andra projektnära frågeställningar.
Du jobbar nära tillsammans med företagets Miljö- och Hållbarhetsspecialist och HR BP, vid behov stöttar ni varandra inom varandras olika specialistområden. Du rapporterar direkt till VB Energis VD.
I rollen kommer du att:
Samarbeta nära med medarbetare och chefer för att ge stöd och vägledning i arbetsmiljöfrågor.
Ansvara för planering, samordning och uppföljning av arbetsmiljöarbetet, vilket ger dig en central roll i vår organisation.
Skapa och underhålla dokumentation och processer för att säkerställa att vi följer gällande lagstiftning.
Höja kunskapsnivån inom arbetsmiljö genom att genomföra internutbildningar och dela med dig av din expertis.
Genomföra internrevisioner.
Följa upp och samordna arbetet inom brandskyddsorganisationen.
Kravspecifikation
Vi söker dig som har:
Universitets- eller högskoleexamen med arbetsmiljöinriktning eller tidigare erfarenhet av kvalificerat arbetsmiljöarbete.
Några års arbetserfarenhet inom arbetsmiljöarbete eller likvärdigt, gärna från entreprenadbranschen.
Kännedom om ISO standard 45001.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och i skrift.
B-körkort.
Vi ser det som meriterande om du har:
Arbetat med internrevision eller projektledning.
Erfarenhet från energi- eller närliggande bransch.Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person söker vi dig som är handlingskraftig, självgående och tar egna initiativ. Du kommer att samarbeta med många olika intressenter och därför värdesätter vi din kommunikationsförmåga. Du har ett starkt engagemang för arbetsmiljöfrågor och förmåga att inspirera och leda andra.
Ytterligare information
Vi erbjuder dig
En möjlighet till att ingå i ett team som jobbar tillsammans för en säker och stabil drift och därmed bidrar till att våra kunder får leverans av miljövänlig energi. Du får en varierande vardag med utmanande arbetsuppgifter, möjligheten att utveckla både dig själv och verksamheten genom att delta i olika projekt, arbeta med förbättringar och driva vår verksamhet framåt.
Förutom att du får vara med och forma framtidens smarta energisamhälle så erbjuder vi en arbetsplats med goda möjligheter till utveckling. Det är viktigt att hela livet fungerar och därför är vi måna om att våra medarbetare upplever en god balans mellan arbete och fritid.
Placeringsort: Ludvika.
För ytterligare information
Vid frågor om tjänsten kontakta rekryterande chef: Johanna Walterson, johanna.walterson@vbenergi.se
. Vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta ansvariga rekryterare Johan Macdonald, johan.macdonald@vattenfall.com
Fackliga representanter är Torbjörn Jonsson Unionen, Mikael Boström Sveriges Ingenjörer och Pertti Palonto SEKO. Du når dem genom växeln på 0240-876 00.
Välkommen med din ansökan med CV samt personligt brev senast den 15 oktober 2025. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats.
Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsförutsättning.
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur, därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställningen, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
Svetsarevägen 4 (visa karta
771 42 LUDVIKA Arbetsplats
Ludvika - VB Energi Jobbnummer
9526432