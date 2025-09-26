Arbetsmiljöspecialist till Västlänken
Vi söker en Arbetsmiljöspecialist till uppdrag inom Västlänken hos Trafikverket.
Detta är ett konsultuppdrag.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Vi söker en arbetsmiljöspecialist med inriktning på att samordna byggarbetsmiljöfrågor inom program Västlänken. Uppdraget innebär att biträda projektledaren för delprojektet Korsvägen i alla förekommande byggarbetsmiljöuppgifter, med syfte att säkerställa att dessa genomförs och dokumenteras korrekt enligt lagkrav och styrande riktlinjer under byggskedet och inför drift. Publiceringsdatum2025-09-26Dina arbetsuppgifter
Stödja projektledaren och programchefen i byggarbetsmiljöfrågor som byggherre.
Säkerställa att byggarbetsmiljöarbetet uppfyller lagkrav och interna riktlinjer.
Ha kontakt med myndigheter och interna funktioner inom Trafikverket.
Medverka vid upphandlingar och granska säkerhets- och arbetsmiljöplaner.
Delta i riskhantering, skyddsronder och arbetsmiljökontroller.
Följa upp arbetsmiljöavvikelser, tillbud och olyckor (bl.a. i Synergi).
Dokumentera, återrapportera och sprida erfarenheter inom projektet.
Utveckla och förvalta mallar, handledningar och kontrollprogram för arbetsmiljö.
Säkerställa att entreprenörer följer krav och rutiner kopplat till arbetsmiljö.
Krav (OBS, obligatoriska)
Genomförd utbildning BASÄSkydd Minst tre års erfarenhet av att ha arbetat inom infrastrukturprojekt Erfarenhet av att ha arbetat i beställarorganisationen som arbetsmiljöspecialist inom byggarbetmiljö Behärska svenska och engelska både i tal och skrift Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
