Arbetsmiljöspecialist till Södertälje
2025-11-28
Följ med vår kund på en spännande resa där HR-avdelningen är strategisk partner i att forma framtidens arbetsmiljö. Med ett tydligt fokus på att utveckla koncernens HR-strategier, arbetsgivarvarumärke och digitalisering, erbjuder vi en roll där ditt bidrag är centralt för att skapa en hållbar och säker arbetsplats.
OM TJÄNSTEN
Som Arbetsmiljöspecialist kommer du att ingå i vår kunds koncernens centrala HR-avdelning bestående av fem HR-strateger, två Arbetsmiljöspecialister och en HR-koordinator som samtliga rapporterar till koncernens HR-direktör. Deras övergripande, gemensamma mål för avdelningen är att utveckla koncernens HR-strategier samt att tillhandahålla ett professionellt HR-stöd åt deras dotterbolag.
Hos vår kund är de styrande och stödjande i såväl administrativa som operativa och strategiska frågor om organisation, ledar- och medarbetarskap,
arbetsmiljö och kompetensförsörjning. De arbetar för koncernen i sin helhet och just nu lägger vår kund ökat fokus på främjande och förebyggande arbetsmiljöarbete.
Detta är ett konsultuppdrag via oss på Academic Work med önskad start är 2026-01-07, uppdraget är preliminärt 9 månader på heltid i Södertälje.
Kontoret är den huvudsakliga arbetsplatsen, men det är möjligt att arbeta hemifrån 1-2 dagar per vecka.
Dina arbetsuppgifter
Som vikarierande Arbetsmiljöspecialist är du medansvarig för koncernens strategier, policies/riktlinjer och arbetssätt inom arbetsmiljöområdet. Ansvarar för uppföljning av genomförande och efterlevnad av dessa i bolagen och för löpande utveckling av dem i linje med lagar, in- och omvärldskrav. Arbetet sker både styrande, konsultativt och behovsanpassat med chefer som främsta kunder/målgrupp.
• Utmana och förbättra processer och arbetssätt utifrån analyser av utfall, trender och omvärldsfaktorer.
• Stöd och coaching till chefer i det systematiska arbetsmiljöarbetet samt efterlevnad av lagstiftning.
• Rapportering- och analys av arbetsmiljönyckeltal samt aktivt åtgärdsarbete utifrån status, både på bolags- och koncernnivå.
• Chefs- och medarbetarstöd genom att ta fram, tillhandahålla, genomföra och utveckla utbildningar i olika former och kanaler inom ansvarsområdet.
• Medverka vid planering och genomförande av interna och externa revisioner gällande arbetsmiljö.
• Bidra till att realisera vår påbörjade plan kring utvecklingen av arbetsmiljöarbetet.
• Verksamhetsnära stöd till användare i våra IT-system kopplade till arbetsmiljö såsom ENIA, Notisum och Stratsys.
VI SÖKER DIG SOM
• Akademisk examen inom HR eller arbetsmiljöområdet, alternativt motsvarande relevant utbildning
• Har erfarenhet från liknande roll eller verksamheter med en vana att utveckla och förenkla processer
• Van systemanvändare som ser digitalisering som en naturlig del i att skapa effektiva processer
• Vana av att använda statistik och data i beslutsfattande
• Erfarenhet och kunskap om grundläggande arbetsmiljöregler och vanliga arbetsmiljörisker
• Erfarenhet av att stötta chefer i utredningar av inträffade händelser (olyckor, tillbud)
• Erfarenhet av att arbeta enligt kraven i ISO 45001, helst i en certifierad organisation
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och skrift då det används i det dagliga arbetet
• B-körkort, manuell växel
Det är meriterande om du har:
• Kunskaper i IT-stöd som ENIA, Notisum, Stratsys
• Erfarenhet av kravställning vid inköp/upphandling (arbetsmiljökrav) samt uppföljning av dessa krav
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Förändringsbenägen
• Strategisk förmåga
• Samarbete och Relationsbyggande
• Kommunikation
• Initiativtagande
• Kundfokus
• Problemlösning
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
