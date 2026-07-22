Arbetsmiljöspecialist, Solna
PostNord Group AB / Hälsoskyddsjobb / Solna Visa alla hälsoskyddsjobb i Solna
2026-07-22
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eller i hela Sverige
Är du en erfaren arbetsmiljöspecialist som drivs av att skapa hållbara arbetsplatser där människor mår bra, utvecklas och kan prestera på bästa sätt? Vill du kombinera strategiskt arbete med möjligheten att göra verklig skillnad för verksamhet, chefer och medarbetare? Då kan det här vara rollen för dig.
Du & vi & jobbetSom Arbetsmiljöspecialist är du expert och nära samarbetspartner till ledning, HR och verksamhet i frågor som rör arbetsmiljö, rehabilitering och arbetsanpassning. Rollen erbjuder många kontaktytor och ger dig möjlighet att påverka och vidareutveckla processer, arbetssätt och samarbeten som skapar långsiktigt värde för både medarbetare och verksamhet.
Hos oss får du en nyckelroll i att stärka PostNords strategiska arbetsmiljöarbete och bidra till ett hållbart arbetsliv i en verksamhet som har stor betydelse för samhället.
Vad du kommer att göra
I rollen som Arbetsmiljöspecialist kommer du att:
Vara delaktig i att driva och vidareutveckla det strategiska och förebyggande arbetsmiljöarbetet på nationell nivå.
Arbeta för att säkerställa att verksamheten följer arbetsmiljölagstiftning, föreskrifter och andra relevanta regelverk.
Utveckla processer och arbetssätt inom rehabilitering och arbetsanpassning samt stärka kopplingen till det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Vara expertstöd till ledning, HR och chefer i komplexa arbetsmiljöfrågor.
Ansvara för och vidareutveckla samarbetet med företagshälsovård och andra externa leverantörer.
Vara avtalskontakt och kravställare gentemot externa leverantörer samt bidra i upphandlingar och löpande avtalsuppföljning.
Ge stöd till verksamheten vid anbudsförfaranden och RFQ-processer inom arbetsmiljöområdet.
Planera och genomföra utbildningar för chefer och HR på såväl grundläggande som fördjupad nivå.
Samarbeta med skyddsorganisation, skyddsombud och andra centrala intressenter för att stärka och utveckla arbetsmiljöarbetet.
Utveckla och förbättra tekniska stödsystem och arbetssätt för exempelvis riskbedömningar, skyddsronder och uppföljning.
Identifiera förbättringsområden genom analys och uppföljning samt omsätta insikter till konkreta åtgärder.
Vem du ärFör att lyckas i rollen behöver du kunna kombinera strategiskt tänkande med ett pragmatiskt och lösningsorienterat arbetssätt. Du har lätt för att skapa förtroende och bygga relationer på alla nivåer i organisationen. Samtidigt drivs du av utveckling och förändring och har förmågan att omsätta komplexa frågeställningar till tydliga processer, strukturer och lösningar.
Vi ser gärna att du är:
Analytisk och har förmåga att identifiera både styrkor och utvecklingsområden inom arbetsmiljöarbetet.
Strategisk och långsiktig samtidigt som du är skicklig på att omsätta planer till konkreta aktiviteter och resultat.
Kommunikativ och pedagogisk med förmåga att anpassa budskap efter målgrupp och sammanhang.
Relationsskapande och skicklig på att samarbeta med både interna och externa intressenter.
Självständig, initiativtagande och van att driva frågor hela vägen från idé till genomförande.
Förändringsorienterad och motiverad av att utveckla verksamheter, processer och arbetssätt.
Engagerad i att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv där människor kan må bra och prestera över tid.
Vad du tar med dig
Vi söker dig som har:
Akademisk utbildning inom arbetsmiljö eller arbetsmiljörelaterade frågor.
Minst sju års erfarenhet av arbetsmiljöarbete, strategisk processledning och verksamhetsutveckling.
God förståelse för sambandet mellan arbete, arbetsmiljö och hälsa, inom såväl fysisk som organisatorisk och social arbetsmiljö.
Gedigen kunskap om arbetsmiljölagstiftning och relevant rättspraxis.
Erfarenhet av att systematiskt utveckla det förebyggande arbetsmiljöarbetet och driva utvecklingsinitiativ.
Kompetens inom alkohol-, drog- och beroendefrågor i arbetslivet.
Erfarenhet av att kravställa, upphandla och följa upp specialiststöd såsom företagshälsovård och andra externa leverantörer och utveckla dessa samarbeten.
Samverka med skyddsorganisation och skyddsombud.
God erfarenhet av att planera och genomföra utbildningar för chefer och HR på fördjupad nivå.
Erfarenhet av tekniska stödsystem för arbetsmiljöarbete samt förmåga att vidareutveckla och förbättra dessa.
Mycket god förmåga att kommunicera och skapa engagemang kring policyer, riktlinjer och arbetssätt.
Mycket goda kunskaper i svenska samt goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
Välkommen med din ansökan Vi gör ett urval av kandidater löpande, så vänta inte med att skicka din ansökan. Undrar du något över tjänsten? Mejla till carina.l.holm@postnord.com
. Vi ser fram emot att höra från dig!
För fackliga kontaktpersoner se Fackliga kontakter.
Dygnet runt är vi på väg – från en människa till en annan, från ett företag till ett annat. Varje dag levererar vi över 4,5 miljoner brev och 600 000 paket. Varje försändelse är viktig – post, paket och logistik möjliggör relationer och affärer. Här får du vara med och påverka!
PostNord är den ledande leverantören av paket- och logistiktjänster till, från och inom Norden. Vi är över 26 500 medarbetare och som en av Nordens största arbetsgivare tar vi ett stort socialt ansvar. Vi erbjuder en attraktiv och utvecklande arbetsplats där medarbetarna kan växa och trivas. Hos oss får du schyssta arbetsvillkor enligt kollektivavtal, tjänstepension, friskvårdsbidrag och andra förmåner via vår egen personalstiftelse PostNord Plus. Vi prioriterar både våra kunder och våra medarbetare där vi tror att utvecklings- och karriärmöjligheter är grunden för att vara en attraktiv arbetsplats för anställda och helhetsleverantör för våra kunder.
Vi leder branschen in i den koldioxidsnåla ekonomin, med målet att bli fossilfria till 2030. Vi arbetar kontinuerligt med att minska vår miljöpåverkan genom att investera i fossilfria transporter och utveckla hållbara lösningar för våra kunder och medarbetare. Med vår expertis och vårt unika distributionsnät utvecklar vi förutsättningar för framtidens kommunikation och handel. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare PostNord Group AB
(org.nr 556128-6559)
999 99 SOLNA Arbetsplats
PostNord Sverige Jobbnummer
10009364